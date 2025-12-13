أحمد موسى: البعض تحدث بدون علم عن تأثير الأمطار على المتحف المصري الكبير

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك من يتحدث بأن المتحف المصري الكبير يغرق بسبب هطول الأمطار .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" البعض تحدث بدون علم عن تأثير الأمطار على المتحف المصري الكبير ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" لازم المتحف المصري الكبير يزوره في السنة 7 أو 8 مليون زائر وعلى الأقل كل يوم من 25 لـ 30 ألف زائر ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" المتحف المصري الكبير يستوعب أعدادا كبيرة من الزائرين".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" اللي بيروح المتحف الكبير الآن 15 ألفا في اليوم ولكن المتحف يقدر يستوعب أكتر من كده ".