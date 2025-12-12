هشام حسين : إشادات المؤسسات العالمية بالمتحف الكبير شهادة دولية بجدارة مصر السياحية

ثمن النائب هشام حسين عضو مجلس النواب التقارير الدولية التي أكدت نجاح المتحف المصري الكبير في جذب أنظار العالم، واعتباره أحد أبرز المقاصد السياحية والثقافية خلال السنوات المقبلة.

وأكد حسين في تصريحات خاصة أن ما نشرته فيتش وبلومبرج وناشيونال جيوغرافيك بشأن توقع استقبال المتحف ما بين 5 إلى 7 ملايين زائر سنويا، يعكس حجم الإنجاز الذي تحقق في هذا المشروع القومي.

وأشار إلى أن المؤسسات الدولية الكبرى، مثل وول ستريت جورنال ولوموند ومعهد منتدى السياحة العالمي، وضعت المتحف في مقدمة المتاحف العالمية من حيث الجذب والتأثير، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على سمعة مصر السياحية.

وأضاف حسين أن التوقعات بارتفاع عدد السائحين إلى 20.8 مليون في 2029، وزيادة الإيرادات إلى 27.4 مليار دولار، تؤكد أن الدولة تسير في اتجاه صحيح نحو بناء قطاع سياحي قوي ومستدام، والمتحف المصري الكبير أحد أهم ركائزه.