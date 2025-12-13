95 مليون جنيه ... مكافاة كبري تنتظر بيراميدز حال الفوز امام فلامنجو

يواجه فريق بيراميدز نظيره فلامنجو البرازيلي اليوم السبت على أرضية ملعب أحمد بن علي في قطر ضمن منافسات كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال

موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو

من المقرر أن تقام اليوم في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة على أن يتم نقلها عبر شاشة "بي إن سبورتس 2

ويحصل الفريق الفائز من مباراة بيراميدز وفلامنجو على 2 مليون دولار ( مايعادل 95 مليون جنيه)

كما سيواجه الفائز من مباراة بيراميدز وفلامنجو نظيره باريس سان جيرمان في نهائي إنتركونتيننتال

ويحصد بطل النسخة الجارية من كأس إنتركونتيننتال على 5 ملايين دولار ( قرابة ٢٣٦ مليون جنيه مصري) فيما يحصل الوصيف على 4 ملايين دولار (قرابة ١٨٩مليون جنيه مصري).