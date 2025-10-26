محمد عبدالجليل: قطاع الناشئين في الأهلي أكبر من وليد سليمان

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن وليد سليمان أقل بكثير من تولّي رئاسة قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

وقال عبد الجليل، في تصريحات للإعلامية سهام صالح ببرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "قطاع الناشئين في الأهلي أكبر من وليد سليمان، والمنصب لا يُقاس بالتاريخ أو الألقاب".

وأضاف: "كان أملي كبيرًا في هاني أبو ريدة أن يطوّر الكرة المصرية، وكذلك أحمد الكأس ووائل رياض، فهما مدربان رائعان".

وواصل: "أسامة نبيه ظُلِم، فهو مدرب كبير، ولو لم ينفّذ ما طُلب منه لما استمر مع منتخب مصر للشباب".

واختتم قائلاً: "أسامة نبيه جامل كثيرين، وهذا ما أدى إلى ما حدث لمنتخب الشباب في كأس العالم".