محسن صالح: اجتماع اتحاد الكرة مع وزير الرياضة ناقش المقارنة بين التجربة المغربية والمصرية

أشار محسن صالح عضو اللجنة الفنية في الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أن اجتماع اتحاد الكرة مع وزير الرياضة ناقش ما تم بين التجربة المغربية والتجربة المصرية.

وقال محسن صالح في تصريحات خاصة لبرنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "الجلسة كانت مثمرة للغاية، بتواجد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد".

وتابع: "تم عرض حالة المنتخبات والإمكانيات المتاحة وما هو موجود وما هو بصدد استكماله، من أجل تدارك أي نقص".

وأكمل: "المشهد واضح بالنسبة بالمقارنة بما حدث في المغرب، وقمنا بعمل مناظرة عما لدينا وما لدى المغرب".

واختتم: "اكتشفت أن الأمر ليس بعيدا، ومنتخب الشباب تم اقصائه من كأس العالم بإنذار وليس بسبب مستوى متراجع ولكن الأداء بصفة عامة لم يكن مقنعا ومن هنا بدأت المقارنة".