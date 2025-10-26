بعد فوز الناشئين بالزمالك أمام الأهلي.. ناقد رياضي يستفز جمهور المارد الأحمر

علّق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي فوز الزمالك 2009، على حساب الأهلي، بثلاثية مقابل هدف وحيد، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب «الأحمر» بمدينة نصر.

وشارك صورة الزمالك وعلق "الدردير" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"بجد الكادر ده جامد أوي من فوز ناشئين الزمالك على الأهلي في بطولة الجمهورية من داخل فرع النادي الأهلي ويظهر في الكادر نادي القرن ولاعبي الزمالك وكأنها لوحة فنية صنعت من أجل شرح الحقيقة".

وفاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2009، على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب الأخير بمدينة نصر، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية.

وسجل أهداف الزمالك: طارق هشام، وأدهم محمد حسيب، وأحمد صفوت.

وظهر لاعبو الزمالك بمستوى فني متميز خلال الشوط الأول من اللقاء، وبدأوا بالضغط والهجوم المكثف منذ الدقائق الأولى، وتكلل ذلك بتسجيل طارق هشام الهدف الأول في الدقيقة 7، وبعدها تواصل الهجوم وعزز أدهم محمد بالهدف الثاني في الدقيقة 11، ثم سجل الأهلي من كرة مرتدة هدفه الأول، بعدها ضغط الأبيض وأتيحت ركلة جزاء ولكن أهدرت في الدقيقة 40، ثم استمر الضغط ونجح أحمد صفوت في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 44.