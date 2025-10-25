قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا تواضروس: العائلة المقدسة اختارت الهروب إلى مصر لأنها أرض السلام
فريق مصري يدخل غزة للمساعدة في تحديد أماكن رفات الإسرائيليين
روبيو يغادر تل أبيب إلى الدوحة لحضور اجتماع ترامب مع أمير قطر
أمام الرئيس السيسي .. الدحيح يقدم فقرة عن عبقرية الجيش المصري في تحطيم خط بارليف
وسيم السيسي: مصر دولة سلام .. مجدي يعقوب: القيادة السياسية تعلى قيم الإنسانية والعلم والمحبة
بث مباشر| الرئيس السيسي يشهد احتفالية وطن السلام
دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟
حدود مقدسة ومحرمة على العدو.. حراس الشرق والغرب والجنوب والشمال درع أمان مصر
العد التنازلي لـ شهر رمضان 2026.. كم يومًا تفصلنا عن الشهر المبارك؟
السيسي يشهد عرضا مسرحيا باحتفالية وطن السلام
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحا وأمطار على هذه المواقع
إسعاد يونس للرئيس السيسي: بالنيابة عن 100 مليون مصري أشكرك إنك حافظت على السلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
زمالك 2009 يهزم الأهلي بثلاثية في بطولة الجمهورية

منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2009، على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب الأخير بمدينة نصر، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية.

سجل أهداف الزمالك: طارق هشام، وأدهم محمد حسيب، وأحمد صفوت.

ظهر لاعبو الزمالك بمستوى فني متميز خلال الشوط الأول من اللقاء، وبدأوا بالضغط والهجوم المكثف منذ الدقائق الأولى، وتكلل ذلك بتسجيل طارق هشام الهدف الأول في الدقيقة 7، وبعدها تواصل الهجوم وعزز أدهم محمد بالهدف الثاني في الدقيقة 11، ثم سجل الأهلي من كرة مرتدة هدفه الأول، بعدها ضغط الأبيض وأتيحت ركلة جزاء ولكن أهدرت في الدقيقة 40، ثم استمر الضغط ونجح أحمد صفوت في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو الزمالك محاولاتهم على مرمى الأهلي، واستطاعوا صناعة فرص ولكن لم تترجم إلى أهداف، وتعرض أحمد إبراهيم للطرد نتيجة الحصول على بطاقتين صفراوين، واستكمل الأبيض المباراة بعشرة لاعبين لما يقرب من 20 دقيقة، لينتهي اللقاء بفوز أبناء ميت عقبة بثلاثية مقابل هدف.

وحرص على حضور المباراة اليوم، لمؤازرة الفريق:  بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بالقلعة البيضاء، وتامر عبد الحميد "دونجا"، نائب المدير الفني للقطاع، وحازم إمام، ومحمد مصطفى ممس، نائب المدير الفني لقطاع البراعم.

كما شهدت المباراة، حضور محمد طارق، عضو مجلس إدارة النادي، لمساندة الفريق، والذي حرص أيضاً على تقديم التهنئة للاعبين على الفوز المستحق والأداء والاجتهاد خلال اللقاء، والذي تكلل بالفوز بهذه النتيجة المستحقة.


ويقود الجهاز الفني لفريق زمالك 2009 كل من: توفيق عيد مدربًا، علي رزق مدربًا مساعدًا، أحمد محمود مدربًا لحراس المرمى، محمود مغاوري إداريًا، مصطفى حسين أخصائياً للتأهيل والإصابات، عمرو عيسي محللًا للأداء، ويوسف سيد مسئولاً للمهمات.

الزمالك زمالك 2009 الاهلي بطولة الجمهورية

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

نيللي كريم

نيللي كريم : الرجالة بقوا محتاجين فيتامينات

مهرجام دي كاف

مهرجان “دي-كاف” يختتم فعاليات دورته الثالثة عشرة ب 4 عروض جديدة.. غدا

الشرقية

إجراءات قانونية ضد صاحب عقار ومدرس استخدما السطح مركزا للدروس الخصوصية بمنيا القمح

أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري

اختراق علمي: تحويل كلية من فصيلة الدم A إلى O يفتح باب الأمل لآلاف المرضى

من منصة أمازون العالمية لشاشات التليفزيون.. عرض جولة أخيرة لـ أحمد السقا على mbc

نيللي كريم : الرجالة بقوا محتاجين فيتامينات

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

منال سلامة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة

بآلاف الدولارات .. أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة 2025

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

