رئيس الوزراء يفتتح عددا من المشروعات بمحافظة السويس غدا
انطلاق محطة كأس رئيس الإمارات للخيول العربية بنادي الجزيرة
بالصور .. واما يتألق بحفل عالمي في القاهرة الجديدة
السفير المصري في تشيلي يطمئن على بعثة الدراجات ويزور ابتسام زايد بعد إصابتها الخطيرة
قبل الافتتاح الرسمي.. سر اختيار تصميم المتحف المصري الكبير بهذا الشكل | تفاصيل
حركة فتح: استشهاد 88 أسيرًا فلسطينيًا داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر
مفوضية الأسرى: الاحتلال يحتجز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين
تشكيل مواجهة مانشستر يونايتد وبرايتون بالدوري الإنجليزي
انطلاق اختبارات مسابقة القرآن الكريم "الأزهر - بنك فيصل" لذوي الهمم بـ 5 محافظات
محمد الدماطي: شعارنا "التنمية والاستثمار".. والأهلي يستمد قوته من جمعيته العمومية
القبض على سيدة سرقت حذاء شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بالقاهرة
شاهد.. إخماد نيران حريق هائل بمطعم شهير بالمحلة دون خسائر بشرية
جون إدوارد يوجّه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك: أنتم حصن النادي وسرّ بقائه

جون ادوارد
جون ادوارد
يارا أمين

وجّه جون إدوارد، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، رسالة مؤثرة إلى جماهير النادي عبر منشور له  على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حمل عنوان «كلمة من القلب إلى جماهير الزمالك في كل زمان ومكان».

وأعرب إدوارد في رسالته عن تقديره الكبير لجماهير الزمالك التي وصفها بأنها الدرع والسند الحقيقي للنادي، مؤكدًا أن الكيان الأبيض يمر بمرحلة دقيقة وأزمة مالية خانقة، لكنها ليست الأولى في تاريخه.

وقال جون إدوارد في كلمته: “إلى جماهير نادي الزمالك المحبة والداعمة في كل زمان ومكان… إلى السند الذي لم يخذل ناديه يومًا مهما اشتدت العواصف، نعلم جميعًا أن نادي الزمالك يمرّ بمرحلة دقيقة، وأزمة مالية خانقة ألقت بظلالها على كل تفاصيل العمل، لكن التاريخ يشهد أن هذا الكيان لم يقف يومًا إلّا بكم، ولم ينهض بعد كل كبوة إلّا بسواعدكم”.

وأضاف المدير التنفيذي: “أشعر بدعمكم الصادق وأعذر غضبكم حين يشتد، فغضب العاشق لا يصدر إلا من قلبٍ محبّ، عهدٌ علينا أن نستمر في بذل أقصى ما نملك من جهد بإخلاص، ليبقى نادي الزمالك شامخًا كما عهدتموه، منافسًا لا يلين، وقلعةً للكرامة والفخر”.

وطالب إدوارد الجماهير بمواصلة الدعم والمساندة خلال هذه المرحلة الحرجة، مؤكدًا أن الجميع داخل النادي يعمل في ظروف صعبة لإسعاد جماهير القلعة البيضاء.
كما حذر من استغلال بعض الأطراف لحالة الغضب الحالية، قائلاً: "أطلب منكم ألّا تجعلوا الغضب جسرًا يعبر عليه من لا يريدون الخير للزمالك، ولا تسمحوا لأحد أن يحوّل مشاعركم النبيلة إلى سلاح يُوجّه إلى صدر ناديكم”.

واختتم جون إدوارد كلمته بالتأكيد على ثقته في جماهير الزمالك، قائلاً إنهم “السبب الحقيقي في بقاء الكيان وصموده، وإن النادي سيتجاوز أزمته الحالية بفضل وحدتهم وإيمانهم به كما فعلوا عبر تاريخه”.

جون إدوارد الزمالك فيسبوك الكيان الأبيض جماهير نادي الزمالك

بسرعة الصاروخ.. موسكو تدشن أول محطة شحن كهربائية بقدرة 342 كيلوواط

أول محطة شحن كهربائية
أول محطة شحن كهربائية
أول محطة شحن كهربائية

مهرجان "دي-كاف" يختتم فعاليات دورته الثالثة عشرة ب 4 عروض جديدة.. غدا

مهرجام دي كاف
مهرجام دي كاف
مهرجام دي كاف

شاهد.. إخماد نيران حريق هائل بمطعم شهير بالمحلة دون خسائر بشرية

حريق هائل بالمحلة
حريق هائل بالمحلة
حريق هائل بالمحلة

طريقة عمل الثومية في البيت.. سر القوام الكريمي والطعم الأصلي

طريقة عمل الثومية
طريقة عمل الثومية
طريقة عمل الثومية

أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة

بآلاف الدولارات .. أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة 2025

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

