جون إدوارد يوجّه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك: أنتم حصن النادي وسرّ بقائه

وجّه جون إدوارد، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، رسالة مؤثرة إلى جماهير النادي عبر منشور له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حمل عنوان «كلمة من القلب إلى جماهير الزمالك في كل زمان ومكان».

وأعرب إدوارد في رسالته عن تقديره الكبير لجماهير الزمالك التي وصفها بأنها الدرع والسند الحقيقي للنادي، مؤكدًا أن الكيان الأبيض يمر بمرحلة دقيقة وأزمة مالية خانقة، لكنها ليست الأولى في تاريخه.

وقال جون إدوارد في كلمته: “إلى جماهير نادي الزمالك المحبة والداعمة في كل زمان ومكان… إلى السند الذي لم يخذل ناديه يومًا مهما اشتدت العواصف، نعلم جميعًا أن نادي الزمالك يمرّ بمرحلة دقيقة، وأزمة مالية خانقة ألقت بظلالها على كل تفاصيل العمل، لكن التاريخ يشهد أن هذا الكيان لم يقف يومًا إلّا بكم، ولم ينهض بعد كل كبوة إلّا بسواعدكم”.

وأضاف المدير التنفيذي: “أشعر بدعمكم الصادق وأعذر غضبكم حين يشتد، فغضب العاشق لا يصدر إلا من قلبٍ محبّ، عهدٌ علينا أن نستمر في بذل أقصى ما نملك من جهد بإخلاص، ليبقى نادي الزمالك شامخًا كما عهدتموه، منافسًا لا يلين، وقلعةً للكرامة والفخر”.

وطالب إدوارد الجماهير بمواصلة الدعم والمساندة خلال هذه المرحلة الحرجة، مؤكدًا أن الجميع داخل النادي يعمل في ظروف صعبة لإسعاد جماهير القلعة البيضاء.

كما حذر من استغلال بعض الأطراف لحالة الغضب الحالية، قائلاً: "أطلب منكم ألّا تجعلوا الغضب جسرًا يعبر عليه من لا يريدون الخير للزمالك، ولا تسمحوا لأحد أن يحوّل مشاعركم النبيلة إلى سلاح يُوجّه إلى صدر ناديكم”.

واختتم جون إدوارد كلمته بالتأكيد على ثقته في جماهير الزمالك، قائلاً إنهم “السبب الحقيقي في بقاء الكيان وصموده، وإن النادي سيتجاوز أزمته الحالية بفضل وحدتهم وإيمانهم به كما فعلوا عبر تاريخه”.