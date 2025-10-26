اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي

أعلن محمد مجدي «أفشة» نجم النادي الأهلي عن وفاة ابن عمته عبر إنستجرام بعد حادث سير.

وكتب أفشة عبر استوري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام :"اللهم أجرنا في مصيبتنا ابن عمتي في ذمة الله حادثه إنا لله وإنا اليه راجعون ".



وكان قد تأهل فريق الأهلي إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على استاد القاهرة، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليتأهل المارد بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي دور الـ32 بعد الفوز بنفس النتيجة في مباراة الذهاب في بوروندي.

وكان الأهلي حقق الفوز في لقاء الذهاب ببوروندي بهدف نظيف.

وبدأ الأهلي المباراة بسيطرة على مجريات المباراة وحاول لاعبوه فتح ثغرة في صفوف الفريق الضيف.