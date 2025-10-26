بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير بشري سارة لجماهير الأهلي بشأن عودة اللاعب إمام عاشور .



وكتب الدردير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"خبر سار لجماهير الأهلي: عودة إمام عاشور قريباً للملاعب".

وكان قد تأهل فريق الأهلي إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد القاهرة، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليتأهل المارد بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي دور الـ32 بعد الفوز بنفس النتيجة في مباراة الذهاب في بوروندي.

وكان الأهلي حقق الفوز في لقاء الذهاب ببوروندي بهدف نظيف.

بدأ الأهلي المباراة بسيطرة على مجريات المباراة وحاول لاعبوه فتح ثغرة في صفوف الفريق الضيف.