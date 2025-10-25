قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يديعوت أحرونوت: ذعر في واشنطن .. ما الذي يهدد خطة ترامب لوقف الحرب؟
رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير
استمرار دعم الأشقاء السودانيين.. السكة الحديد تسيّر الرحلة الـ28 ضمن "العودة الطوعية"
تفاصيل وظائف البنك الزراعي المصري
المصريون يتبرأون من المتهم بصفع مسن السويس | دعوات لمقاطعة محلاتهم.. وملاك الإيجار القديم يتنصلون من فعلته
طقس أكتوبر 2025 يختتم بحرارة مرتفعة وأجواء مستقرة| ماذا سيحدث ؟
هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب
لقاء استثنائي.. ترامب يلتقي أمير قطر على الطائرة الرئاسية الأمريكية
هل يحقق ميسي حلم الوصول إلى الهدف رقم 1000 قبل نهاية 2028؟
إعلام إيراني يكشف معلومات سرية عن صناعات عسكرية إسرائيلية
ترامب: أمريكا استعادت الكثير من الأموال بسبب الرسوم الجمركية
لحضور اللاعب بشخصه.. تأجيل محاكمة رمضان صبحي لجلسة 22 نوفمبر
رياضة

الدردير: بيراميدز بطل الدوري الموسم الماضي عن جدارة في هذه الحالة

بيراميدز
بيراميدز
باسنتي ناجي

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير بـ أداء نادي بيراميدز في بطولة الدوري العام الماضي.

وقال عمرو الدردير عبر تصريحات إذاعية: لو طبقت العدالة بيراميدز بطل الدوري الموسم الماضي عن جدارة .

موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا

ويستعد بيراميدز للدفاع عن لقبه عندما يستضيف فريق التأمين الإثيوبي غدًا الأحد، ضمن دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا

يواجه بيراميدز ضيفه فريق التأمين الإثيوبي غدًا الأحد، في تمام الساعة السادسة مساء، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وتم الاتفاق بين الناديين والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على إقامة مباراتي الذهاب والإياب على نفس الملعب في القاهرة.

وستقام مباراة الذهاب يوم الأحد 26 أكتوبر في الساعة السادسة مساءً بعد التعديل، بينما تُلعب مواجهة الإياب يوم الخميس 30 أكتوبر في نفس التوقيت، لتحديد الفريق المتأهل إلى دور المجموعات.

ويطمح بيراميدز، حامل اللقب، إلى مواصلة مشواره نحو الدفاع عن لقبه، مستفيدًا من عامل الأرض والجمهور في المباراتين، فيما يسعى التأمين الإثيوبي لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه فرصة المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور القادم.

جنرال موتورز
كارولين عزمي
الشرقية
منة شلبي وأحمد الجنايني
