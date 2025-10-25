قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس قومي المرأة تستقبل سفير الصين بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون
الرئيس السيسي يستقبل رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
الرئيس السيسي: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة حضارية من مصر إلى العالم
صرح عالمي.. الرئيس السيسي يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير
فيريرا على المحك.. مصير مدرب الزمالك مرهون بالفوز ببطولة السوبر
صلاح ضمن قائمة الأفضل.. نجم ليفربول يختار 3 أجنحة يتصدرهم يامال
الرئيس السيسي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يعكس حجم التطور بالدولة
وزير قطاع الأعمال يتابع جهود التوافق مع آلية الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات
نتائج التحاليل تحسنت .. مستجدات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق احتفالية مصر وطن السلام اليوم
نجوم الفن يشاركون في احتفالية «مصر وطن السلام» بحضور الرئيس السيسي اليوم
وزارة التربية والتعليم تطلق المرحلة الثانية من برنامج "تنمية مهارات اللغة العربية"
رياضة

إصابة تبعد ميدو جابر عن مواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

ميدو جابر
ميدو جابر
منتصر الرفاعي

تأكد غياب ميدو جابر، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الاتحاد الليبي، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ، الأحد، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب عقب مباراة المصري أمام سموحة في الجولة الحادية عشرة من الدوري، إصابته بـ جزع في الرباط الخارجي للركبة، ما يستدعي ابتعاده عن المشاركة في اللقاء المقبل.

وكان ميدو جابر قد اضطر لمغادرة مباراة سموحة متأثرًا بالإصابة، لينضم إلى قائمة الغيابات التي تضرب الفريق قبل مواجهة الاتحاد الليبي، في ظل استمرار الشكوك حول جاهزية الثنائي محمد مخلوف وكريم بامبو، إلى جانب تواصل غياب يوسف الجوهري الذي يخضع لبرنامج تأهيلي بعد جراحة في القدم.

ويختتم النادي المصري بقيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي، مساء اليوم، السبت، استعداداته للمباراة الحاسمة، بعد أن انتهت مواجهة الذهاب في طرابلس بالتعادل السلبي، ما يجعل الفريق البورسعيدي بحاجة إلى الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

المصري البورسعيدي ميدو جابر الاتحاد الليبي استاد السويس بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

