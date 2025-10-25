إصابة تبعد ميدو جابر عن مواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

تأكد غياب ميدو جابر، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الاتحاد الليبي، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ، الأحد، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب عقب مباراة المصري أمام سموحة في الجولة الحادية عشرة من الدوري، إصابته بـ جزع في الرباط الخارجي للركبة، ما يستدعي ابتعاده عن المشاركة في اللقاء المقبل.

وكان ميدو جابر قد اضطر لمغادرة مباراة سموحة متأثرًا بالإصابة، لينضم إلى قائمة الغيابات التي تضرب الفريق قبل مواجهة الاتحاد الليبي، في ظل استمرار الشكوك حول جاهزية الثنائي محمد مخلوف وكريم بامبو، إلى جانب تواصل غياب يوسف الجوهري الذي يخضع لبرنامج تأهيلي بعد جراحة في القدم.

ويختتم النادي المصري بقيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي، مساء اليوم، السبت، استعداداته للمباراة الحاسمة، بعد أن انتهت مواجهة الذهاب في طرابلس بالتعادل السلبي، ما يجعل الفريق البورسعيدي بحاجة إلى الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.