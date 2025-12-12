قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

اختتام امتحانات الدور الأول لطلاب الفرقة الثانية ببرنامج تدريب الوافدين بدار الإفتاء المصرية

محمد صبري عبد الرحيم

اختتمت دار الإفتاء المصرية، أعمال امتحانات الدور الأول لطلاب الفرقة الثانية بالبرنامج التدريبي للوافدين بمركز التدريب، وذلك في أجواء اتسمت بالانضباط والجدية.

 وقد أدّى الطلاب اختباراتهم في المقررات الدراسية المعتمدة لهذا العام، والتي شملت تحليل فتاوى العبادات وفقه المعاملات وأصول الفقه ومقاصد الشريعة وأحاديث الأحكام والأحوال الشخصية وغيرها من المواد العلمية المقررة.

وقد تولى تدريس هذه المقررات نخبة من أساتذة جامعة الأزهر الشريف وعلماء دار الإفتاء المصرية بما يعزز جودة العملية التدريبية الموجهة للطلاب الوافدين ويسهم في رفع كفاءتهم العلمية والمهارية. كما جرت الامتحانات وفق الضوابط المنظمة للعمل داخل المركز وبما يتوافق مع معايير الجودة الأكاديمية المعتمدة.

ويتقدم مركز التدريب بخالص التمنيات لجميع الطلاب بدوام التوفيق والسداد راجيًا أن يكلل الله جهودهم بالنجاح والتميز وأن يمثل هذا البرنامج خطوة مباركة في مسيرتهم العلمية والعملية.

وفي سياق آخر، كانتت دار الإفتاء المصرية استقبلت وفدًا من وزارة الشباب والرياضة برئاسة محمد محمود، رئيس مجلس إدارة اتحاد بشبابها، والدكتورة أميرة الصاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور محمد فكري القرشي، رئيس وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي، وعبد الرحمن دياب، المدير التنفيذي لمركز تعزيز اتحاد بشبابها؛ وذلك لبحث آليات تنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة، ووضع خطط عمل تنفيذية لها في ضوء التعاون القائم بين الجانبين.

وخلال الزيارة عقدت ورشة عمل مشتركة بين الجانبين تناولت عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها، إعداد برامج توعوية موجهة للشباب، وإطلاق مبادرات لترسيخ قيم الانتماء وبناء الوعي الصحيح، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، بالإضافة إلى  تنظيم لقاءات دورية وورش عمل متخصصة خلال الفترة المقبلة.

وأعرب ممثلو وزارة الشباب والرياضة عن تقديرهم للتعاون القائم مع دار الإفتاء المصرية، مؤكدين أن هذه الزيارة تمثل خطوة تنفيذية مهمة لتحويل ما تم الاتفاق عليه إلى برامج عملية سيتم الإعلان عن مراحلها تباعًا في المرحلة القادمة.

وفي ختام اللقاء حرص أعضاء الوفد على التقاط صور تذكارية مع فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، الذي حثهم على مواصلة العمل المشترك، وتعزيز التنسيق بين الجانبين، كما حرص فضيلته على الاستماع إلى عدد من الرؤى والأطروحات التي تمت مناقشتها، مشيدًا بهذا الفكر الشبابي المتميز والمبدع ومتعهدًا بتذليل كافة العقبات التي قد تعترض مسار التنفيذ، بما يضمن خروج البرامج والمبادرات المشتركة إلى حيّز التطبيق الفعلي بأعلى درجة من الكفاءة.

