تصريحات سلوت بشأن محمد صلاح حديث الصحف العالمية

سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على تصريحات أرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عقب أزمته مع النجم محمد صلاح .

وعلقت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، مؤكدة ان سلوت سيجري محادثات مع محمد صلاح لتحديد وضعيته لمباراة برايتون خاصة وان محمد صلاح أشعل جدلا واسعا عقب تصريحاته التي اتهم فيها ليفربول بـ"التخلي عنه" عقب جلوسه على دكة البدلاء لثلاث مباريات متتالية.

وأضافت "قال مدرب ليفربول أرني سلوت، إنه سيتحدث الى النجم المصري محمد صلاح قبل اتخاذ القرار باختياره في تشكيلة مباراة أمام برايتون غداً السبت، كما حاول سلوت تفادي سؤاله أكثر من قبل الصحفيين عن صلاح، لكنه أوضح “ليس لدي أي سبب لعدم رغبتي في بقائه، وهذا يُعدّ نوعا من الإجابة على سؤالكم”.

بينما قال ي موقع "جول" العالمي: “سلوت يتهرب من السؤال عن اعتذار صلاح ويرهن مشاركته أمام برايتون بشرط”.

وتابعت: “أوضح آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، أنه يعتزم عقد محادثات مع محمد صلاح عقب أسبوع شهد توترات داخل النادي، دون أن يحسم موقفه من المشاركة في مواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي الممتاز”.

أما شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية فكتبت بعنوان، “آنفيلد يشتعل.. سلوت يواجه صلاح بعد اتهامات كبش الفداء”.

وقالت إن المدير الفني لنادي ليفربول أعلن أنه سيعقد جلسة خاصة مع محمد صلاح سيتحدد على إثرها مشاركته فى مباراة ليفربول ضد برايتون من عدمه.

وعند سؤاله عن وضع اللاعب، رفض سلوت تقديم أي ضمانات قائلاً، "أعتقد أن المرة القادمة التي أتحدث فيها عن محمد صلاح يجب أن تكون معه وليس هنا يمكنكم الاستمرار في المحاولة، ولكن لا يوجد الكثير مما يمكنني قوله حول هذا الموضوع".