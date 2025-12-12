سباحو الزهور يزورون قبر زميلهم يوسف في بورسعيد

زار وفد من نادي الزهور ضم عدد من لاعبي فرق السباحة بالنادي برفقة الجهازين الفني والإداري وعدد من مسؤولي النشاط الرياضي، إلى مسقط رأس يوسف محمد عبد الملك في بورسعيد.

وتوجّه الجميع إلى مقابر العائلة لقراءة الفاتحة والدعاء له، في زيارة تحمل كل معاني الوفاء والتقدير لروح لاعبٍ كان مثالًا للأخلاق والالتزام والإصرار.

تأتي هذه الزيارة تأكيدًا على أن أبطال الزهور سيبقون دائمًا في قلوبنا، وأن ذكراهم العطرة ستظل تُلهمنا وتدفعنا للاستمرار في تقديم الأفضل.

وتوفى البطل يوسف محمد لاعب نادى الزهور للسباحة مساء 2 ديسمبر عقب نقله إلى مستشفى دار الفؤاد المجاورة لاستاد القاهرة، بعد تعرضه للغرق خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة التي أقيمت بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.