الزمالك يقترب من حسم صفقة حامد حمدان الشتوية

أكد مسئولو نادي الزمالك، الانتهاء من التفاصيل النهائية لصفقة ضم حامد حمدان، نجم وسط فريق بتروجت ومنتخب فلسطين، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت المصادر أن إدارة القلعة البيضاء تجهز القيمة المالية للصفقة والتي من المتوقع ألا تقل عن 20 مليون جنيه، تمهيدًا لإتمام التعاقد بشكل رسمي.

ويأمل مسئولو الزمالك في حل أزمة رفع عقوبة إيقاف القيد وسداد الغرامات المالية المتأخرة، لتفعيل الاتفاقية مع بتروجت في الأيام القليلة المقبلة.

كما كشف جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، أنه سيتواصل مع حامد حمدان خلال الفترة القادمة لتأكيد تمسك الزمالك بالصفقة، وإغلاق أي باب أمام انتقال اللاعب لأي نادٍ آخر.