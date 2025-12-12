مياه الأقصر تعلن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالطود

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر عن إنقطاع المياه عن عدة مناطق بالطود وتشمل ( حاجر العديسات بحري وقبلي - البروج شرق - الندافين شرق - السدوسي - الرواعي - عزبة مدني - الطرش - الضاهري - الشيخ سلطان - والضمان ) يوم السبت 13 ديسمبر من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 10 صباحاً، وذلك لأعمال صيانة محولات كهرباء العديسات بحسب ما ورد من شركة الكهرباء.

ماراثون مصر الخير يضيء احتفالات الأقصر بعيدها القومي ويوم التطوع العالمي حريق داخل كافيه في الكرنك بالأقصر توفير فرص عمل.. انطلاق مبادرة تمكين بالأقصر في 10 قرى

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو من خلال الإتصال بالأرقام التالية:

- 0952282406

- 0952284116

- 01030019076

- 01212579703

- 01147999752