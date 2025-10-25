قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس قومي المرأة تستقبل سفير الصين بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون
الرئيس السيسي يستقبل رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
الرئيس السيسي: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة حضارية من مصر إلى العالم
صرح عالمي.. الرئيس السيسي يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير
فيريرا على المحك.. مصير مدرب الزمالك مرهون بالفوز ببطولة السوبر
صلاح ضمن قائمة الأفضل.. نجم ليفربول يختار 3 أجنحة يتصدرهم يامال
الرئيس السيسي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يعكس حجم التطور بالدولة
وزير قطاع الأعمال يتابع جهود التوافق مع آلية الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات
نتائج التحاليل تحسنت .. مستجدات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق احتفالية مصر وطن السلام اليوم
نجوم الفن يشاركون في احتفالية «مصر وطن السلام» بحضور الرئيس السيسي اليوم
وزارة التربية والتعليم تطلق المرحلة الثانية من برنامج "تنمية مهارات اللغة العربية"
رياضة

نتائج التحاليل تحسنت .. مستجدات الحالة الصحية لـ إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موعد عودة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي للمشاركة مع فريقه.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: "نتائج تحاليل إمام عاشور تحسنت ولكن غير كافية لعودته إلى تدريبات الأهلي، اللاعب سيخضع لتحاليل جديدة منتصف الأسبوع الجاري لمعرفة حالته وتحديد موعد العودة لتدريبات الأهلي".

وتابع: “لحاق إمام عاشور بالسوبر المصري سيكون صعب للغاية حتى لو تحسنت نتائج التحاليل”.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي  الأهلي ، لمواجهة فريق إيجل نوار البوروندي، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وحقق فريق الأهلي الفوز  على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب أمام أيجل نوار بنتيجة (1-0).

وبهذا الفوز ارتفاع رصيد الأهلي في الدوري ، إلى 21 نقطة في صدارة الدوري منفردا، بينما توقف رصيد الاتحاد عند 8 نقاط في المركز الـ17.

ويواجه الأهلي إيجل نوار اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب “ستاد القاهرة الدولي”.

إمام عاشور السوبر المصري الأهلي

