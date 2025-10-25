نتائج التحاليل تحسنت .. مستجدات الحالة الصحية لـ إمام عاشور

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موعد عودة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي للمشاركة مع فريقه.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: "نتائج تحاليل إمام عاشور تحسنت ولكن غير كافية لعودته إلى تدريبات الأهلي، اللاعب سيخضع لتحاليل جديدة منتصف الأسبوع الجاري لمعرفة حالته وتحديد موعد العودة لتدريبات الأهلي".

وتابع: “لحاق إمام عاشور بالسوبر المصري سيكون صعب للغاية حتى لو تحسنت نتائج التحاليل”.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ، لمواجهة فريق إيجل نوار البوروندي، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وحقق فريق الأهلي الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب أمام أيجل نوار بنتيجة (1-0).

وبهذا الفوز ارتفاع رصيد الأهلي في الدوري ، إلى 21 نقطة في صدارة الدوري منفردا، بينما توقف رصيد الاتحاد عند 8 نقاط في المركز الـ17.

ويواجه الأهلي إيجل نوار اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب “ستاد القاهرة الدولي”.