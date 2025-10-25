صدمة قبل لقاء إيجل البوروندي.. أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة مهاجم الأهلي

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ، لمواجهة فريق إيجل نوار البوروندي، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على فيسبوك: “جراديشار اشتكى من إجهاد عضلي خفيف قبل لقاء إيجل نوار وييس توروب يجهز طاهر محمد لمشاركته كبديلا له حال تجدد شكوى اللاعب من الإصابة خلال لقاء اليوم”.

وحقق فريق الأهلي الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب أمام أيجل نوار بنتيجة (1-0).

وبهذا الفوز ارتفاع رصيد الأهلي في الدوري ، إلى 21 نقطة في صدارة الدوري منفردا، بينما توقف رصيد الاتحاد عند 8 نقاط في المركز الـ17.

ويواجه الأهلي إيجل نوار اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب “ستاد القاهرة الدولي”.