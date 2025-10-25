قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يستقبل رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
الرئيس السيسي: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة حضارية من مصر إلى العالم
صرح عالمي.. الرئيس السيسي يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير
فيريرا على المحك.. مصير مدرب الزمالك مرهون بالفوز ببطولة السوبر
صلاح ضمن قائمة الأفضل.. نجم ليفربول يختار 3 أجنحة يتصدرهم يامال
الرئيس السيسي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يعكس حجم التطور بالدولة
وزير قطاع الأعمال يتابع جهود التوافق مع آلية الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات
رئيس حقوق الإنسان تستقبل سفير الصين بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون
نتائج التحاليل تحسنت .. مستجدات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق احتفالية مصر وطن السلام اليوم
نجوم الفن يشاركون في احتفالية «مصر وطن السلام» بحضور الرئيس السيسي اليوم
وزارة التربية والتعليم تطلق المرحلة الثانية من برنامج "تنمية مهارات اللغة العربية"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة منتخب ناشئي اليد بعد الفوز على البرازيل ببطولة العالم

منتخب ناشئي اليد
منتخب ناشئي اليد
محمد سمير

يواصل منتخب مصر لكرة اليد للناشئين (مواليد 2008) استعداداته المكثفة لمباراته الثانية في بطولة العالم تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في المغرب خلال الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل، وذلك بعد انطلاقة قوية أمام المنتخب البرازيلي.

موعد مباراة مصر وأمريكا

وسيواجه ناشئو الفراعنة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية غدًا في تمام الساعة الثامنة وخمسين دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يُبث عبر قناة «أون تايم سبورتس» والقناة الرياضية المغربية، إلى جانب البث المباشر على قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد «IHF Competitions» على موقع «يوتيوب».

الفراعنة في صدارة المجموعة الأولى

وضعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات البرازيل، الولايات المتحدة الأمريكية، والمغرب صاحب الأرض.
وافتتح ناشئو مصر مشوارهم بانتصار مقنع على البرازيل بنتيجة 35-26، في حين خسر المنتخب المغربي مباراته الافتتاحية أمام أمريكا بفارق هدف واحد (22-21).
وبذلك يتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة بفارق الأهداف، وجاء الترتيب بعد الجولة الأولى كالتالي:
    1.    مصر – نقطتان
    2.    الولايات المتحدة – نقطتان
    3.    المغرب – دون نقاط
    4.    البرازيل – دون نقاط

شهد اللقاء الافتتاحي تألق صانع الألعاب زين عبد الوارث، الذي حصد جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد مساهمته في تسجيل وصناعة 7 أهداف، ليؤكد حضوره القوي منذ بداية البطولة.

قائمة مصر في المونديال

ويقود المدير الفني عماد إبراهيم كتيبة الناشئين في البطولة بتشكيل يضم:
    •    حراسة المرمى: عبد الملك محمود – محمد رامي – حمزة أحمد.
    •    الظهير الأيمن: يوسف عمرو – محمد وليد – سيف الله عمر.
    •    الجناح الأيمن: ياسين خالد – حمزة سامي.
    •    الظهير الأيسر: مؤمن النقيب – يحيى هشام – محمود رامي.
    •    الجناح الأيسر: ياسين أحمد – معاذ السيد.
    •    صانع الألعاب: زين عبد الوارث – مازن عبد الغني.
    •    لاعبو الدائرة: منصور عمر عامر – عبد الرحمن بكر – ياسين تامر.
 

منتخب مصر لكرة اليد للناشئين مواليد 2008 بطولة العالم المنتخب البرازيلي مباراة مصر وأمريكا موعد مباراة مصر وأمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

أرشيفية

430 مقطع فيديو خادش للحياء .. تفاصيل سقوط منار الدلوعة بالقاهرة| خاص

ترشيحاتنا

حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة..الإفتاء توضح

حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة .. الإفتاء توضح

د. نظير عياد

مفتي الجمهورية يغادر العاصمة الماليزية كوالالمبور عائدًا إلى القاهرة

حكم تهرب الزوج من الإنفاق على بيته ملقيًا بالمسؤولية على الزوجة ؟

حكم تهرب الزوج من الإنفاق على بيته وتحميل المسؤولية للزوجة؟..الإفتاء تجيب

بالصور

مكياج ناعم .. كارولين عزمي تبهر متابعيها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

إجراءات قانونية ضد صاحب عقار ومدرس استخدما السطح مركزا للدروس الخصوصية بمنيا القمح

الشرقية
الشرقية
الشرقية

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني

مبيعات BYD تتفوق على تسلا في أوروبا للمرة الثانية

BYD vs Tesla
BYD vs Tesla
BYD vs Tesla

فيديو

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد