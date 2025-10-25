موعد مباراة منتخب ناشئي اليد بعد الفوز على البرازيل ببطولة العالم

يواصل منتخب مصر لكرة اليد للناشئين (مواليد 2008) استعداداته المكثفة لمباراته الثانية في بطولة العالم تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في المغرب خلال الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل، وذلك بعد انطلاقة قوية أمام المنتخب البرازيلي.

موعد مباراة مصر وأمريكا

وسيواجه ناشئو الفراعنة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية غدًا في تمام الساعة الثامنة وخمسين دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يُبث عبر قناة «أون تايم سبورتس» والقناة الرياضية المغربية، إلى جانب البث المباشر على قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد «IHF Competitions» على موقع «يوتيوب».

الفراعنة في صدارة المجموعة الأولى

وضعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات البرازيل، الولايات المتحدة الأمريكية، والمغرب صاحب الأرض.

وافتتح ناشئو مصر مشوارهم بانتصار مقنع على البرازيل بنتيجة 35-26، في حين خسر المنتخب المغربي مباراته الافتتاحية أمام أمريكا بفارق هدف واحد (22-21).

وبذلك يتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة بفارق الأهداف، وجاء الترتيب بعد الجولة الأولى كالتالي:

1. مصر – نقطتان

2. الولايات المتحدة – نقطتان

3. المغرب – دون نقاط

4. البرازيل – دون نقاط

شهد اللقاء الافتتاحي تألق صانع الألعاب زين عبد الوارث، الذي حصد جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد مساهمته في تسجيل وصناعة 7 أهداف، ليؤكد حضوره القوي منذ بداية البطولة.

قائمة مصر في المونديال

ويقود المدير الفني عماد إبراهيم كتيبة الناشئين في البطولة بتشكيل يضم:

• حراسة المرمى: عبد الملك محمود – محمد رامي – حمزة أحمد.

• الظهير الأيمن: يوسف عمرو – محمد وليد – سيف الله عمر.

• الجناح الأيمن: ياسين خالد – حمزة سامي.

• الظهير الأيسر: مؤمن النقيب – يحيى هشام – محمود رامي.

• الجناح الأيسر: ياسين أحمد – معاذ السيد.

• صانع الألعاب: زين عبد الوارث – مازن عبد الغني.

• لاعبو الدائرة: منصور عمر عامر – عبد الرحمن بكر – ياسين تامر.

