رمضان السيد: اختيارات حلمي طولان في كأس العرب "غريبة"

أكد رمضان السيد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن اختيارات اللاعبين في بطولة كأس العرب لمنتخب مصر كان هناك عليها علامات استفهام.



وقال السيد في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: حلمي طولان ضغط لتولي تدريب منتخب كأس العرب على هاني أبو ريدة.

وأضاف: اللي حصل في كأس العرب فضيحة واتحاد الكرة والرابطة لازم يوضحوا ايه اللي حصل الجماهير واحنا اتقهرنا.

وتابع: كأس العرب هذه النسخة كان بها مستويات عالية وفيها مباريات افضل من مباريات هنشوفها في أمم إفريقيا.



وأردف: لا اعلم ما هي المعايير التي تم اختيار بها هؤلاء اللاعبين في كأس العرب والاختيارات كان بها العديد من علامات الاستفهام.

وواصل: ربنا يستر ع مستوانا في أمم إفريقيا.. كل اللي بنشوفه الفتره اللي فاتت أخطاء في إخطاء، فاحنا قلقانين.

جلال يهاجم المنتخب

وشنّ خالد جلال، لاعب الزمالك السابق، هجومًا حادًا على الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، وذلك عقب خروج الفريق من دور المجموعات في بطولة كأس العرب.



وقال جلال، خلال تصريحاته عبر برنامج «اللعيب» على قناة إم بي سي مصر: «ما بُني على باطل فهو باطل. غياب التنسيق والارتباط بين المنتخبين الأول والثاني هو جوهر المشكلة. فالمنتخب الثاني تم إنشاؤه بالأساس ليكون داعمًا للمنتخب الأول».

وأضاف خالد جلال: «كان من المفترض أن يتم إعداد وتجهيز مجموعة من اللاعبين للاستعانة بهم مع المنتخب الأول بقيادة حسام حسن في كأس أمم إفريقيا، مثل إمام عاشور وناصر ماهر».



واختتم خالد جلال تصريحاته قائلاً: «حلمي طولان مدرب كبير، لكن موقفه تجاه حسام حسن يعكس فشلًا واضحًا. بالإضافة إلى أن عدم إيقاف الدوري كان خطأ كبيرًا منذ البداية».