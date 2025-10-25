موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال افريقيا

يستعد فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي لمواجهة فريق إيجل نوار البوروندي، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وحقق فريق الأهلي الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي إيجل نوار اليوم السبت ، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب “ستاد القاهرة الدولي”.

وحقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب أمام أيجل نوار بنتيجة (1-0).

بهذا الفوز ارتفاع رصيد الأهلي في الدوري إلى 21 نقطة في صدارة الدوري منفردا، بينما توقف رصيد الاتحاد عند 8 نقاط في المركز الـ17