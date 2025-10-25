منتخب السيدات يسافر لغانا اليوم لخوض مواجهة الإياب في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

تطير بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية بقيادة احمد رمضان إلى غانا، اليوم السبت، لخوض مباراة الإياب في الدور الأخير والحاسم من تصفيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات، والتي تحدد المتأهل إلى النهائيات القارية، بعدما خسر المنتخب مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.

منتخب مصر الذي يقوده أحمد رمضان تخطى المرحلة الأولى للتصفيات على حساب نظيره الرواندي بفوزه (1 – 0) ذهاباً في كيجالي ثم تعادله (2 – 2) إياباً بالإسماعيلية أما المنتخب الغاني فقد تأهل مباشرة للمرحلة الثانية.

كان الجهاز الفني لمنتخب مصر قد اختار 26 لاعبة لخوض لقائي غانا بينهن 5 محترفات في أندية إنجلترا والدنمارك وكندا والولايات المتحدة بجانب حارسة المرمى حبيبة صبري والمهاجمة حبيبة عصام المرشحتان لجائزتي أفضل حارس مرمى وأفضل لاعبة شابة في أفريقيا لهذا العام.



الجدير بالذكر أن لقاء الإياب يقام على ملعب أكرا الرياضي عصر الثلاثاء القادم الموافق 28 من أكتوبر الجاري علماً بأن نظام التصفيات يقضي بتأهل 11 منتخباً للنهائيات بالإضافة لمنتخب المغرب (حامل اللقب) والذي يستضيف البطولة للمرة الثالثة على التوالي.



وبدأ برنامج الإعداد لمنتخب السيدات بمعسكر مفتوح يمتد لأربعة أيام، من 13 إلى 16 أكتوبر، يهدف إلى رفع اللياقة البدنية والانسجام الفني بين اللاعبات، ومنح الجهاز الفني بقيادة أحمد رمضان اللاعبات راحة يومي 17 و 18 أكتوبر، قبل الدخول فى المرحلة الأهم من الاستعداد.