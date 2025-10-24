مدرب الزمالك بعد التأهل: الفوز لا يُخفي ضعف الأداء.. ولا تهاجموا محمد السيد

خرج المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريقب الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بوجه غاضب رغم تأهل الزمالك إلى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عقب فوزه على ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في إياب دور الـ32، منتقدًا أداء لاعبيه ومؤكدًا أن النتيجة لا تعبّر عن المستوى المنتظر من الفريق الأبيض.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لم أكن راضيًا عن الأداء في الشوط الأول ولا عن النتيجة، كنت أنتظر تحسنًا في الشوط الثاني، لكن يبدو أن فوزنا الكبير في مباراة الذهاب أثّر على تركيز اللاعبين داخل الملعب".

وأضاف المدرب البلجيكي أن الفريق افتقد الحماس والحدة المطلوبة، موضحًا أن بعض اللاعبين تعاملوا مع اللقاء على أنه تحصيل حاصل بعد الانتصار العريض في الذهاب (6-0)، وهو ما انعكس على مردودهم الفني داخل المستطيل الأخضر.

وفيما يتعلق بالانتقادات التي طالت اللاعب الشاب محمد السيد بعد إهداره ركلة جزاء، دافع فيريرا عنه بشدة قائلاً: "محمد عمره 19 عامًا، ويملك شجاعة كبيرة لأنه لا يخشى المسئولية رغم الضغط الجماهيري. علينا دعمه وليس مهاجمته، فالجماهير لا تدرك حجم الصعوبات التي نعيشها يوميًا داخل النادي".

وأشار فيريرا إلى أنه تعمّد منح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا مؤخرًا، إلى جانب إراحة العناصر الأساسية استعدادًا للمرحلة المقبلة، موضحًا أن غياب محمود جهاد، نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، وأحمد ربيع جاء لأسباب تتعلق بالإصابة أو نقص الجاهزية البدنية.

وأوضح المدرب: "عبد الله السعيد بدأ يعود تدريجيًا بعد إصابته، وأحمد حمدي قدم مستوى رائعًا في مباراة الذهاب، لذلك فضلت إشراك وجوه جديدة مثل محمد السيد وسيف جعفر".

وعن قراره بالسماح لمحمد السيد بتسديد ركلة الجزاء رغم اعتراض البعض، قال: "اتخذت القرار لدعمه نفسيًا في ظل الهتافات التي وُجهت ضده، فهو يحتاج الثقة أكثر من أي شيء آخر، وأنا أتحمل مسؤولية هذا القرار بالكامل".

واختتم فيريرا تصريحاته قائلاً: "نصنع الكثير من الفرص أمام المرمى لكن نفتقد الفاعلية في اللمسة الأخيرة، وسنركز في التدريبات المقبلة على تحسين هذا الجانب حتى نكون أكثر حسمًا في المباريات القادمة".

وبهذا الفوز، تأهل الزمالك رسميًا إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد تفوقه في مجموع المباراتين على ديكيداها الصومالي بنتيجة (7-0)، ليواصل مشواره نحو المنافسة على اللقب القاري تحت قيادة فيريرا الباحث عن هوية فنية متماسكة تعيد للزمالك بريقه المفقود.