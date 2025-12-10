تشكيل ريال مدريد ومانشستر سيتي المتوقع لقمة دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق ريال مدريد منافسه مانشستر سيتي اليوم على ملعب بيرنابيو ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

وتقام مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 على ملعب سانتياجو برنابيو، وتنطلق في 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدخل ريال مدريد المواجهة وهو في المركز الخامس برصيد 12 نقطة، جمعها من أربعة انتصارات مقابل خسارة واحدة، ويأمل الفريق الملكي في استثمار الدعم الجماهيري لتحقيق فوز جديد يعزز موقعه ضمن المراكز المؤهلة مباشرة إلى الأدوار الإقصائية.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: فران جارسيا - ألفارو كاريراس - أنطونيو روديجر - راؤول أسينسيو.

الوسط: أردا جولر - جود بيلينجهام - أوريلين تشواميني - فيدي فالفيردي.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو.

على الجانب الآخر، يسافر مانشستر سيتي إلى مدريد باحثًا عن فوز ثمين، إذ يحتل المركز التاسع برصيد 10 نقاط، ويطمح بيب جوارديولا إلى القفز نحو المراكز الثمانية الأولى وتفادي الدخول في حسابات الملحق المعقدة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: ماتيوس نونيز - روبن دياز - جفارديول - نيكو أوريلي.

الوسط: نيكو جونزاليس - ريان شرقي.

الوسط الهجومي: تيجاني ريندرز - فيل فودين - جيريمي دوكو.

الهجوم: إيرلينج هالاند.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

تنقل شبكة beIN Sports المنافسات حصريًا، وقد حددت قناة beIN Sports 1 HD لبث اللقاء المرتقب