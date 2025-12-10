منافس بيراميدز.. فيلامنجو البرازيلي يواجه كروز المكسيكي بـ الإنتركونتيننتال

يلتقي فريق فيلامنجو البرازيلي، منافسه كروز أزول المكسيكي اليوم الأربعاء، في ديربي الأمريكيتين ضمن منافسات بطولة كأس القارات للأندية “الإنتركونتيننتال” التي تستضيفها قطر.

وتقام مباراة فيلامنجو ضد كروز أزول اليوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويواجه الفائز من مباراة ديربي الأمريكتين ، فريق بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا 2025، في نصف النهائي من بطولة الإنتركونتيننتال.

وتلعب مباراة الفائز من ديربي الأمريكتين ضد بيراميدز في الثالث عشر من ديسمبر الجاري ، وبعدها يواجه المتأهل إلى النهائي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا في السابع عشر من ديسمبر.

ويسعى فريق كروز أزول المكسيكي لتكرار إنجاز مواطنه باتشوكا بعد وصوله لنهائي النسخة الماضية.