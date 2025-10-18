منتخب السيدات لرفع الأثقال البارالمبي يحقق برونزية بطولة العالم بالعاصمة الإدارية

حقق منتخب مصر لسيدات رفع الأثقال البارالمبي الميدالية البرونزية بمنافسات الفرق ببطولة العالم المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة ما بين 9 وحتى 18 أكتوبر الجاري.

وتمكن منتخب السيدات المكون من إيناس الجبالي وصفاء حسن وفاطمة محروس من تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد 314,18 نقطة متفوقًا على منتخب اندونسيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية بمنافسات فرق السيدات منتخب البرازيل متفوقا على نظيره منتخب أوزباكستان صاحب المركز الثاني والفضية.

وكانت منافسات فرق الرجال قد أقيمت صباح اليوم وانتهت بفوز المنتخب الصيني بالذهبية فيما توج منتخب كوبا بالفضية ومنتخب العراق بالبرونزية بينما احتل منتخب مصر المكون من محمد المنياوي وهادي صموئيل وممدوح قذافي المركز الرابع.

يذكر أن منافسات الفردي قد أختتمت بالأمس وتمكن أبطال مصر من تحقيق 5 ميداليات متنوعة على مدار أيام منافسات البطولة بواقع ذهبيتين وفضية بالإضافة إلى برونزيتين.

وجاءت الميداليتان الذهبيتان عن طريق محمد المنياوي في وزن 59 كجم وريحاب رضوان في وزن 61 كجم، فيما نال هادي عبد الهادي الميدالية الفضية في وزن 97 كجم، بينما توجت فاطمة محروس ببرونزية وزن 67 كجم، ومحمد صبحي ببرونزية وزن 88 كجم.

ومن المنتظر أن يقام اليوم حفل ختام البطولة والتي استمرت 10 أيام داخل العاصمة الإدارية الجديدة ولأول مرة في القارة الأفريقية.