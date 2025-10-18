قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فى الظهور الأول لـ توروب .. الأهلي يهزم ايجل نوار بهدف فى أبطال إفريقيا
روسيا تتوقع وصول حجم التبادل التجاري مع الدول العربية إلى 50 مليار دولار
سعر الذهب مساء اليوم السبت 18-10-2025
وصول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار العريش لصالح أهالي غزة
إخماد نيران حريق سوبر ماركت بمنطقة موقف الزراعة بالمحلة .. صور
مصر تواصل جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وسط تصاعد التوترات
تعرف على العقوبات التأديبية داخل الجامعات بالقانون
منتخب السيدات لرفع الأثقال البارالمبي يحقق برونزية بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
رانيا المشاط تشارك في إطلاق مبادرة دولية لتعزيز الاستثمار في النظم الصحية
دوري أبطال إفريقيا| «جاب الله» يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف
ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء
السكة الحديد تسيّر الرحلة السادسة والعشرين لنقل السودانيين إلى وطنهم.. صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

حقق منتخب مصر لسيدات رفع الأثقال البارالمبي الميدالية البرونزية بمنافسات الفرق ببطولة العالم المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة ما بين 9 وحتى 18 أكتوبر الجاري.

وتمكن منتخب السيدات المكون من إيناس الجبالي وصفاء حسن وفاطمة محروس من تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد 314,18 نقطة متفوقًا على منتخب اندونسيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية بمنافسات فرق السيدات منتخب البرازيل متفوقا على نظيره منتخب أوزباكستان صاحب المركز الثاني والفضية.

وكانت منافسات فرق الرجال قد أقيمت صباح اليوم وانتهت بفوز المنتخب الصيني بالذهبية فيما توج منتخب كوبا بالفضية ومنتخب العراق بالبرونزية بينما احتل منتخب مصر المكون من محمد المنياوي وهادي صموئيل وممدوح قذافي المركز الرابع.

يذكر أن منافسات الفردي قد أختتمت بالأمس وتمكن أبطال مصر من تحقيق 5 ميداليات متنوعة على مدار أيام منافسات البطولة بواقع ذهبيتين وفضية بالإضافة إلى برونزيتين.

وجاءت الميداليتان الذهبيتان عن طريق محمد المنياوي في وزن 59 كجم وريحاب رضوان في وزن 61 كجم، فيما نال هادي عبد الهادي الميدالية الفضية في وزن 97 كجم، بينما توجت فاطمة محروس ببرونزية وزن 67 كجم، ومحمد صبحي ببرونزية وزن 88 كجم.

ومن المنتظر أن يقام اليوم حفل ختام البطولة والتي استمرت 10 أيام داخل العاصمة الإدارية الجديدة ولأول مرة في القارة الأفريقية.

