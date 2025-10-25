ضياء السيد: دفاع الأهلي فيه كوارث.. وحظوظ السوبر متساوية

أشار ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق إلى أن دفاع الأهلي ضعيف، مؤكدًا أن الجميع يعلم ذلك.

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: " أي طفل عارف إن دفاع الأهلي فيه كوارث".

وأكمل: "أداء الزمالك ليس الأفضل وكذلك الأهلي، وسيراميكا طالع بشكل كويس للغاية ووصيف الدوري".

وتابع: "بيراميدز في حالة استقرار وكسبان وراجع بيحاول يحصل المباريات المؤجلة له في الدوري، والحظوظ متساوية بين الـ 4 أندية في السوبر المصري".

ومن المقرر أن يشارك في بطولة السوبر المصري الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر وسيراميكا كليوباترا بطل كأس العاصمة، بجانب نادي بيراميدز عن طريقة الدعوة.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تم الاتفاق على إقامة السوبر المصري في الإمارات بمدينتي العين وأبو ظبي، حيث تقام مباريات نصف نهائي كأس السوبر في مدينة أبو ظبي، يوم 6 نوفمبر المقبل، فيما تقام مباراة نهائي كأس السوبر المصري في مدينة العين، يوم 9 من الشهر ذاته.