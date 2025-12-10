وزير الاستثمار: 11 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية في 2024

أناب المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عصام النجار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات لإلقاء كلمته في افتتاح الدورة العاشرة لمعرض فود أفريكا باك بروسيس، وذلك بمشاركة عدد كبير من كبار المسؤولين والسفراء وممثلي مجتمع الأعمال.

وقال الوزير إن المعرض يمثل إحدى أهم المنصات الإقليمية المتخصصة في مجالات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، مشيرا إلى أن مشاركة أكثر من 1200 شركة من 45 دولة بالدورة الحالية تعكس التطور الكبير الذي حققه المعرض منذ انطلاقه عام 2015.

وأضاف الخطيب أن المعارض الدولية أصبحت نافذة أساسية للترويج للمنتجات المصرية ورفع تنافسيتها، حيث أسهمت الجهود الحكومية بالتعاون مع المجالس التصديرية ومجتمع الأعمال في وصول صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية إلى نحو ١١ مليار دولار فى عام ٢٠٢٤، تضمنت تصدير 398 منتجًا إلى ١٦٧ دولة حول العالم.

وأكد الوزير أن معرض فود أفريكا يمثل منصة استراتيجية لاستعراض فرص التعاون الاستثماري والتجاري فى هذا القطاع الحيوي، والاطلاع على أحدث الاتجاهات في مجال جودة وسلامة الغذاء، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من التوسع في الأسواق الدولية.

وفي ختام كلمته، وجّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الشكر للجهات المنظمة على الجهد المبذول والتنظيم المتميز، مؤكدًا أن استمرار هذا الحدث يسهم في دعم القطاعين الغذائي والزراعي وتعزيز جهود التصنيع والتصدير الغذائي فى مصر.

فى سياق متصل، فقد ساهمت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات فى تنظيم استقدام أكبر بعثة مشترين دوليين هذا العام لمعرض فود افريكا ضمت أكثر من 250 مشتري من نحو 50 دولة أجنبية بما يسهم فى زيادة فرص عقد شراكات واسعة استثمارية وتجارية على هامش المعرض.