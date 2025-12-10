قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10-12-2025
تفاصيل استراتيجية وزارة المالية لتطوير الجمارك بالتوازي مع تطبيق منظومة ACI
برلماني: معبر رفح لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين.. ورسائل الخارجية تفضح خروقات الاحتلال
كبار رجال ترامب يطلعون الكونجرس على تفاصيل عمليات أمريكا بفنزويلا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 ديسمبر وعيار 21 يسجل هذا الرقم|فيديو
ردا على معاناته من مشاكل تقدم العمر .. ترامب يخضع لاختبار القدرات الذهنية
اقتراحات برلمانية للحكومة لمواجهة الأكاذيب المضللة حول انتشار الفيروسات
فى حب فخر العرب.. نجوم الفن يدعمون محمد صلاح: الأساطير لا تسقط أبدا
وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
زيلينسكي: الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا يجب أن يوافق عليها الكونجرس
توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في إعادة انتخابات النواب بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار: 11 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية في 2024

فود أفريكا
فود أفريكا
ولاء عبد الكريم

أناب المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،  عصام النجار رئيس  الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات لإلقاء كلمته في افتتاح الدورة العاشرة لمعرض فود أفريكا باك بروسيس، وذلك بمشاركة عدد كبير من كبار المسؤولين والسفراء وممثلي مجتمع الأعمال.

وقال الوزير إن المعرض يمثل إحدى أهم المنصات الإقليمية المتخصصة في مجالات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، مشيرا إلى أن مشاركة  أكثر من 1200 شركة من 45 دولة بالدورة الحالية تعكس التطور الكبير الذي حققه المعرض منذ انطلاقه عام 2015.

وأضاف الخطيب أن المعارض الدولية أصبحت نافذة أساسية للترويج للمنتجات المصرية ورفع تنافسيتها، حيث أسهمت الجهود الحكومية بالتعاون مع المجالس التصديرية ومجتمع الأعمال في وصول صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية إلى نحو ١١ مليار دولار فى عام ٢٠٢٤، تضمنت تصدير 398 منتجًا إلى ١٦٧ دولة حول العالم.

وأكد الوزير أن معرض فود أفريكا يمثل منصة استراتيجية لاستعراض فرص التعاون الاستثماري والتجاري فى هذا القطاع الحيوي، والاطلاع على أحدث الاتجاهات في مجال جودة وسلامة الغذاء، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من التوسع في الأسواق الدولية.

وفي ختام كلمته، وجّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الشكر للجهات المنظمة على الجهد المبذول والتنظيم المتميز، مؤكدًا أن استمرار هذا الحدث يسهم في دعم القطاعين الغذائي والزراعي وتعزيز جهود التصنيع والتصدير الغذائي فى مصر.

فى سياق متصل، فقد ساهمت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات فى تنظيم استقدام أكبر بعثة مشترين دوليين هذا العام لمعرض فود افريكا ضمت أكثر من 250 مشتري من نحو 50 دولة أجنبية بما يسهم فى زيادة فرص عقد شراكات واسعة استثمارية وتجارية على هامش المعرض.

الاقتصاد الوطني الصناعات الغذائية الأسواق الدولية سلامة الغذاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وشقيقته رباب

من أنتم؟.. شقيقة محمد صلاح ترد على انتقادات الفنان عباس أبو الحسن | ماذا قالت؟

حالة الطقس

أمطار ورياح وصقيع تضرب تلك المحافظات الـ 72 ساعة المقبلة

الإمارات

الإمارات تُحذّر من السفر إلى مالي .. وتطالب مواطنيها بالعودة

اسعاف

حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب

هيئة الأرصاد

الأرصاد تكشف خريطة الطقس غداً: انخفاض الحرارة وأمطار رعدية وسيول محتملة على سيناء وشمال البلاد

البنك الاهلي

بسداسية مقابل هدف .. البنك الأهلي يحقق فوزا ساحقا أمام بيراميدز

استمارة الشهادة الإعدادية 2026

بعد تعطله الأيام الماضية| تفعيل رابط استمارة الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم

ليفربول

الحكم يلغى هدف تقدم ليفربول على إنتر ميلان

ترشيحاتنا

مرسيدس

شاهد.. سيارة مرسيدس تحلق في الهواء بعد اصطدامها على الطريق برومانيا

فورد فييستا

فورد تلجأ لشركة سيارت فرنسية لإحياء "فييستا" الكهربائية

هاتف Xiaomi 17

مع قرب انطلاقه عالميا .. إليك أهم مواصفات هاتف Xiaomi 17

بالصور

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟.. العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها

ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها
ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها
ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها

وصفة سهلة ولذيذة .. طريقة عمل بيض بالطماطم في الفرن

طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن
طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن
طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

حجز حسابات حسن شاكوش

أزمة نفقة وتجميد حسابات.. القصة الكاملة وراء حقيقة الحجز على أموال حسن شاكوش |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد