اقتصاد

انخفاض معدل التضخم الشهري (-0.2%) لشهر نوفمبر 2025

آية الجارحي

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (263.8) نقطة لشهر نوفمبر 2025، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره (-0.2%) عن شهر اكتوبر 2025.

وترجع أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-15.8%) ،مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.2%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.8%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-1.2%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (-0.4%).

هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%)، ، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.3%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.4%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.3%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (0.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.2)،مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.4%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (2.1%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (2.0%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (3.9%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.3%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.4%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (2.0%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (8.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.6%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%).
سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (10.0%) لشهر نوفمبر 2025 مقابل (10.1%) لشهر أكتوبر 2025.
أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر نوفمبر 2025 مقارنة بشهـر اكتوبر 2025):

سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-2.9%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
انخفاض أسعار مجموعة مجموعة الخضروات بنسبة (-15.8%)، الحبوب والخبز بنسبة (-0.2%)،و مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%) ،مجموعة الأسماك والمأكولات البحريـة بنسبة (-0.8%)، مجموعــة الألبــان والجبن والبيـض بنسـبة (-1.2%).
... هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%)، أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.3%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.4%).
سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.3%).
سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (0.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.2%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (1.2%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.1%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (0.1%).
سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (2.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (2.1%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (2.0%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (3.9%).
سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.3%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.1%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (2.1%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.4%).
سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.6%) ، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (2.0%).
سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (7.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (8.3%).
سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.4%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.2%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.1%).
سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.6%).
سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعــاً قـدره (0.8%) بسبب ارتفـاع أسعـار مجموعـة العنـايـة الشخصيـة بنسـبة (1.4%)، مجموعـة امتـعة شخصـية بنـسبة (-0.4%).

ثانياً: التغيــر السنوى (شهــر نوفمبر 2025 مقارنة بشهـر نوفمبر 2024):


1- سجل قسم الطعام والمشروبات إنخفاضا قدره (-0.05%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-16.4%) ، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-3.1%) .
... هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.2%) ، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (3.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.4%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (3.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (33.2%)،مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.3%)، مجموعة منتجات غذائية أخـرى بنسبة (5.7%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصـائـر الطبيعـية بنسـبة (11.0%).
 

2- سجل قسم المشروبات الكحوليـة والدخـان ارتفاعاً قدره (18.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (20.1%)، مجموعة الدخان بنســبة (18.0%).
3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (14.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (11.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (15.3%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (17.1%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (16.1%)، مجموعة الاحذية بنسبة (9.9%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (20.7%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (21.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (15.3%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (31.1%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (11.4%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (17.5%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (9.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (9.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (11.5%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (7.5%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (9.4%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (11.7%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (10.0%).
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (27.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (36.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (12.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (20.5%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (21.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (9.2%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (27.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (21.2%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (10.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (26.8%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (8.7%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%).
9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (12.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (3.2%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (10.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (21.9%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (13.4%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (12.3%).
10- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (10.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (26.5%).
سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (12.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (12.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (23.5%).
سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (12.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (13.1%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (25.3%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (4.1%).

