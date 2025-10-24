ضياء السيد: محمد صلاح كاتم على نفس الإنجليز

أشار ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق إلى أن الدولي المصري محمد صلاح "كاتم على نفس" العديد من نجوم الكرة الإنجليزية، مؤكدا أن الفرعون المصري سيعود لمستواه مجددًا.

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "في مثل تلك الأزمات يفضل صلاح التواجد وحيدا ولا يتحدث مع أحد".

وأكمل: "صلاح لديه وكيل شاطر للغاية وهو قادر على حل كل الأزمات، وهناك أمور لا تتغير، وصلاح "كاتم على نفس" العديد من النجوم".

وأضاف: "8 سنوات من التألق في الملاعب الأوروبية، وأرقام قياسية، والجمهور الإنجليزي يعرف ذلك، وجماهير مدينة ليفربول تحبه كثيرًا".

واختتم: "صلاح بيتعلم من كل مدرب سواء كبير أو صغير، وهذا ما يميزه بشكل كبير، وجماهير ليفربول تعشقه، ويعلمون أنه قدم الكثير للنادي، وسيعود لمستواه الطبيعي".

وقال ضياء السيد: "أنصح صلاح أن يقرأ كتاب ويلعب يوجا كعادته دائما".