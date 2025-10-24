الهلال يحسم كلاسيكو السعودية بالفوز على اتحاد جدة بثنائية نظيفة بدوري روشن

حسم فريق الهلال كلاسيكو السعودية أمام اتحاد جدة بنتيجة 2-0، على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل هدفي الهلال كل من محمدو دومبيا لاعب الاتحاد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 41، وماركوس ليوناردو في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع الهلال رصيده للنقطة 14 ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، وتوقف رصيد اتحاد جدة عند النقطة 10 ليبقى في المركز السابع.

تشكيل الفريقين

أعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لاتحاد جدة، والإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، تشكيل فريقيهما لموقعة الكلاسيكو على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل الاتحاد الرسمي على النحو التالي:

حامد الشنقيطي في حراسة المرمى

خط الدفاع: أحمد الجليدان، دانيلو بيريرا، سعد آل موسى، وماريو ميتاي.

خط الوسط: يعتمد كونسيساو على الثلاثي نجولو كانتي، فابينيو، وحسام عوار

خط الهجوم: كريم بنزيما، موسى ديابي، ومحمدو دومبيا.

وجاء تشكيل الهلال الرسمي كالتالي:

ياسين بونو في حراسة المرمى

خط الدفاع: حمد اليامي، حسان تمبكتي، كوليبالي، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، وناصر الدوسري

خط الهجوم: مالكوم، ماركوس ليوناردو، وداروين نونيز.