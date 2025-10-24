ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم لليد تحت 17 عاما بعد الفوز على البرازيل

استهل منتخب مصر لكرة اليد تحت 17 عامًا مشواره في بطولة كأس العالم المقامة بالمغرب بفوز مميز على نظيره البرازيلي بنتيجة 35-26، في اللقاء الذي أُقيم مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وأظهر لاعبو المنتخب المصري أداءً قويًا منذ البداية، وتمكنوا من السيطرة على مجريات اللقاء بفضل التنظيم الدفاعي الجيد والهجمات السريعة، ليحصدوا أول فوز لهم في مشوار البطولة بثقة واقتدار.

يشارك منتخب مصر مواليد 2008 في المجموعة التي تضم منتخبات البرازيل وأمريكا والمغرب، صاحب الأرض والجمهور، في منافسات البطولة التي تستمر حتى 1 نوفمبر 2025.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب المغرب مع نظيره الولايات المتحدة الأمريكية لاحقًا اليوم ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وجاء ترتيب المجموعة بعد فوز مصر كالتالي:

1- مصر: نقطتان.

2- المغرب: بدون نقاط.

3- البرازيل: بدون نقاط.

4- الولايات المتحدة الأمريكية: بدون نقاط.