منتخب مصر لليد يهزم البرازيل ببداية مشواره في كأس العالم تحت 17 عامًا

استهل منتخب مصر لكرة اليد تحت 17 عامًا مشواره في بطولة كأس العالم بانتصار مميز على نظيره البرازيلي بنتيجة 35-26، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة المقامة في المغرب.

وتُقام بطولة العالم لكرة اليد للشباب خلال الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2025، بمشاركة 12 منتخبًا موزعين على 3 مجموعات.

ويخوض منتخب مصر مواليد 2008 منافسات البطولة ضمن مجموعة تضم كلًا من البرازيل وأمريكا والمغرب (صاحب الأرض والجمهور).

ويأمل الفراعنة الصغار في مواصلة الأداء القوي من أجل المنافسة على اللقب.