الهلال يتقدم على الاتحاد في كلاسيكو المملكة بدوري روشن السعودي

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة اتحاد جدة والهلال بتقدم الزعيم بنتيجة 1-0، على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.



وسجل هدف الهلال خلال الشوط الأول اللاعب محمدو دومبيا لاعب الاتحاد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 41.

تشكيل الفريقين

أعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لاتحاد جدة، والإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، تشكيل فريقيهما استعدادًا لموقعة الكلاسيكو المنتظرة على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل الاتحاد الرسمي على النحو التالي:

حامد الشنقيطي في حراسة المرمى

خط الدفاع: أحمد الجليدان، دانيلو بيريرا، سعد آل موسى، وماريو ميتاي.

خط الوسط: يعتمد كونسيساو على الثلاثي نجولو كانتي، فابينيو، وحسام عوار

خط الهجوم: كريم بنزيما، موسى ديابي، ومحمدو دومبيا.

وجاء تشكيل الهلال الرسمي كالتالي:

ياسين بونو في حراسة المرمى

خط الدفاع: حمد اليامي، حسان تمبكتي، كوليبالي، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، وناصر الدوسري

خط الهجوم: مالكوم، ماركوس ليوناردو، وداروين نونيز.