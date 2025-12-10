قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رفض واسع لهدنة الثلاثة أشهر في السودان بسبب تواصل الانتهاكات
12 مليار دولار.. طفرة مرتقبة في صادرات الغذاء المصرية
خاص .. حقيقة عودة أكرم توفيق وحمدي فتحي للنادي الأهلي
محافظ كفر الشيخ يفتتح تطوير مدرسة الشهيد أبو المجد القاضي بدسوق | صور
وفد كندي رفيع المستوى يتفقد منشآت سيناء الداعمة للجرحى والمساعدات لغزة
مقترحا دولة محايدة.. وزير خارجية لبنان يرفض زيارة طهران
وزيرة البيئة تكشف جهود الرقابة والمتابعة الميدانية للحد من التلوث والمخالفات الصناعية
المالية: إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات
بيوزعوا أوراق دعاية.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب بالبحيرة
شاهد.. إقبال كبير من الناخبين للتصويت في377 مقرا انتخابيا بالمنيا
الضرائب: حزمة التسهيلات الجديدة توفر مزايا للممولين وبطاقات مؤقتة للمتميزين
الوزراء يوافق على استكمال إجراءات طرح محطات توليد الكهرباء بجبل الزيت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزارة الصناعة تطلق تطبيقا جديدا لدعم المستثمرين وتسهيل متابعة الشكاوى

وزير الصناعة
وزير الصناعة
ولاء عبد الكريم

أطلقت وزارة الصناعة تطبيق "دعم المستثمرين" على الهواتف الذكية بنظامي أندرويد وIOS، ليكون منصة موحّدة لاستقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين ومتابعتها بشكل مباشر مع هيئات الوزارة وكافة الجهات أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. ويأتي التطبيق في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة للقطاع الصناعي.

يربط التطبيق منظومة الشكاوى الصناعية بنافذة واحدة تشمل وزارات البيئة، الإنتاج الحربي، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول، الإسكان، قطاع الأعمال، المالية، الاستثمار والتجارة الخارجية، التخطيط، التموين، الزراعة، العمل، إلى جانب البنك المركزي والهيئة القومية لسلامة الغذاء. ويتيح هذا التكامل تسريع الاستجابة لطلبات المستثمرين وتقليل الوقت والإجراءات.

ويوفر التطبيق إمكانية إرسال الشكوى أو الاستفسار مباشرة إلى وحدة خدمة ودعم المستثمرين بوزارة الصناعة، مع إشعارات فورية تؤكد توجيه الطلب للجهة المختصة.

كما يتلقى المستثمر الرد النهائي فور صدوره من الجهة المعنية، مع إمكانية إرسال استعجال في حال تأخر الرد، بما يضمن متابعة فعالة وسلسة لمختلف القضايا.

ويُمكّن التطبيق المستثمرين من إنشاء حساب عبر تسجيل البيانات الشخصية الأساسية، ثم اختيار نوع الخدمة المطلوبة سواء كانت شكوى أو استفسار، وإرفاق المستندات الداعمة عند الحاجة. كما يتيح قسم "البروفايل" متابعة الطلبات بشكل دوري وتحديث البيانات.

ويمكن تحميل التطبيق عبر متجر "جوجل بلاي" أو "آب ستور" للاستخدام الفوري.

