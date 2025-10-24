الأهلي يتحدى غياب 9 لاعبين بحثا عن التأهل لمجموعات دوري أبطال إفريقيا أمام إيجل نوار

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة حاسمة أمام إيجل نوار البوروندي، مساء غد السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي يسعى من خلالها المارد الأحمر لاستعادة اللقب القاري المفقود.

وكان الأهلي نجح في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب خارج الديار بهدف نظيف، ليضع قدمًا في دور المجموعات، ويحتاج الفريق إلى التعادل فقط في لقاء الإياب لضمان التأهل رسميًا ومواصلة مشواره في البطولة الأهم على مستوى الأندية الإفريقية.

إيجل نوار تأهل إلى هذا الدور بعد تخطيه فريق أساس تيليكوم الجيبوتي، بالتعادل السلبي ذهابًا والإيجابي 1-1 في الإياب، قبل أن يصطدم بالبطل التاريخي للقارة.

قائمة الأهلي وغيابات بارزة



ويفتقد الأهلي في مواجهة الغد عددًا من العناصر المهمة بسبب الإصابات أو أسباب فنية، أبرزهم:

محمد الشناوي، إمام عاشور، محمد شريف، محمد عبد الله، أحمد عابدين، أحمد رضا، كريم فؤاد، أشرف داري، وحسين الشحات.

ويدخل الفريق اللقاء بطموح إنهاء المهمة بأداء قوي ونتيجة مريحة، تمهيدًا لبداية مرحلة المجموعات بمعنويات مرتفعة، في إطار سعيه نحو تحقيق اللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه.