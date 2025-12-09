وضعت يدي على فمي بسبب الكاميرات.. ماذا دار بين محمد شريف وحلمي طولان؟

قدّم محمد شريف، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر الثاني، اعتذارًا رسميًا لمدربه حلمي طولان، بعد الجدل الذي أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال مباراة كأس العرب الأخيرة أمام الإمارات، والتي شهدت استبداله.

جدير بالذكر أن منتخب مصر المشارك في كأس العرب، قد تعادل مع نظيره الإماراتي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد لوسيل، لحساب الجولة الثانية من البطولة التي تحتضنها قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

جاء اعتذار محمد شريف في المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر، والذي عقد أمس الاثنين، قبل مواجهة الأردن في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ماذا قال محمد شريف؟

أوضح شريف خلال المؤتمر، أنه يكن كل الاحترام لمدربه حلمي طولان، حيث وجّه له اعتذاره العلني موضحًا أن هناك سوء فهم حول موقفه بعد الاستبدال.

قال شريف: "الكابتن حلمي طولان بمنزلة أبي، وهو أول من منحني الفرصة للعب في هذا المركز، أعتذر له أمام الجميع"، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك ما يزعجه وأن الهدف من توضيحه هو تثبيت الحقيقة.

استكمل اللاعب حديثه بذكر تفاصيل الحدث: "حين خرجت من الملعب وضعت يدي على فمي لأنني أدرك كثرة الكاميرات، قلت له: يا كابتن، كنت أتمنى الاستمرار لأنني كنت أشعر بأنني قريب من التسجيل، لكن للأسف في مصر نضخم كل شيء دون معرفة السبب الحقيقي". كما أكد أن المدرب طلب منه الخروج بأسلوب لم يشعر معه بالإهانة أو التجاوز.

حلمي طولان يرد على محمد شريف

من جانب آخر، تحدث حلمي طولان عن العلاقة الودية والتفاهم الذي يجمعه بشريف، موضحا أنه اختار اللاعبين بعناية، حيث يمتلك جميعهم صفات الأخلاق والالتزام.

وعبر طولان خلال حديثه بالمؤتمر، عن ثقته بشريف قائلاً: "شريف تحديدًا لاعب أعرفه جيدًا منذ أن كان في إنبي، وغيّرت مركزه ولعب رأس حربة وسجّل وأبدع حتى ضمّه الأهلي".

كما أضاف طولان أن العلاقة بينه وبين شريف تشبه علاقة الأب بأبنائه، مؤكدًا أن شريف لم يتجاوز في حقه يومًا وأن ما حدث كان مجرد سوء فهم حول الشكل الذي ظهر عليه الموقف.

موعد مباراة مصر والأردن

تُقام مباراة مصر والأردن في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس العرب، اليوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025 على أرضية ملعب البيت.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت السعودية والأردن، والساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والساعة 6:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

جدير بالذكر أن منتخب مصر قد حصد نقطته الثانية في دور المجموعات بعد التعادل مع منتخب الإمارات والكويت بنتيجة 1-1، بينما حقق منتخب الإمارات أول نقاطه أمام الفراعنة بعد خسارته المباراة الأولى أمام الأردن.