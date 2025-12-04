فاروق جعفر عن موقف محمد شريف: العقوبة في غرفة الملابس.. ومفيش نقاش بالملعب

علق فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية السابق، على الواقعة التي حدثت بين محمد شريف وحلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر، خلال استبدال اللاعب في مباراة الكويت بالجولة الأولى من بطولة كأس العرب.

وقال جعفر خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" على قناة MBC مصر 2 مع الإعلامي مدحت شلبي: "لو حصل الموقف ده معايا، مش هرد داخل الملعب ومش هدخل مع اللاعب في أي جدال أو نقاش".

وأضاف:"القرار الحقيقي هيكون في غرفة الملابس.. وهيبقى فيه عقوبة مالية كبيرة ورادعة، لكن مش هستبعده من البطولة".

وتأتي تصريحات فاروق جعفر في ظل الجدل المثار حول رد فعل محمد شريف أثناء استبداله في المباراة واعتراضه على التغيير.