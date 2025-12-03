حقيقة استبعاد محمد شريف من معسكر منتخب مصر في قطر.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن حقيقة استبعاد محمد شريف من معسكر منتخب مصر في قطر.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "محمد شريف مستمر بشكل طبيعي في معسكر المنتخب الوطني في قطر ولا صحة للشائعات المتداولة بشأن استبعاده ولا أدري لماذا تثار تلك الشائعات في ذلك التوقيت بدلا من دعم المنتخب في البطولة ".

حرص محمد شريف مهاجم منتخب مصر، المشارك فى بطولة كأس العرب، المقامة حاليا فى قطر ، على الاعتذار لمدربه حلمى طولان المدير الفنى للمنتخب، بعد المشادة التى حدثت بينهما خلال مباراة الكويت.

وشهدت مباراة منتخب مصر والكويت التى انتهت بالتعادل مشادة كلامية فى الدقيقة 62 لحظة استبدال محمد شريف، حيث اعترض على الكابتن حلمى طولان أثناء خروجه من ملعب المباراة .

وتقدم شريف بعد وصول لاعبى المنتخب الى فندق الاقامة باعتذار الى الكابتن حلمى طولان الذى تقبل اعتذار اللاعب وطالبه بالالتزام فى الفترة المقبلة .