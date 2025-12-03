قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديو مثير.. طفلان يسرقان آخر بالإكراه بالقليوبية وتدخل فورى من الأمن
حماس: سنسلم اليوم جثة محتجز إسرائيلي عثرنا عليها في شمال قطاع غزة
رئيس جهاز التعبئة والإحصاء يُقدم عرضًا حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت"
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع زوجة ضابط شرطة بطنطا
أشرف صبحي: لن نتهاون في حقوق الرياضيين.. وتحقيقات شاملة في وفاة سبّاح نادي الزهور
وزير الرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة
قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص
أكبر طرح سكني في مصر.. آخر موعد لحجز شقق مشروع ظلال 2025
صحة غزة: 6000 من مبتوري الأطراف بحاجة إلى إعادة تأهيل عاجلة
أمير الكويت: أي عدوان على دولة خليجية هو اعتداء مباشر على أعضاء المجلس
توقف عضلة القلب 4 مرات.. التقرير الطبي لوفاة السباح يوسف محمد (صورة)
رئيس الحكومة اللبنانية: سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل.. ولن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة
رياضة

إمام كان يتواجد.. تعرف على رسالة ضياء السيد بعد تعادل منتخب مصر أمام الكويت

ضياء السيد
ضياء السيد

أبدى ضياء السيد، المدرب الأسبق لمنتخب مصر، استياءه من عدم التنسيق بين الجهازين الفنيين للمنتخب الأول ومنتخب المحليين، مؤكدًا أن ذلك تسبب في إضاعة فرصة تجهيز لاعب الوسط إمام عاشور قبل كأس الأمم الإفريقية.

وقال السيد ، إن مشاركة عاشور في بطولة كأس العرب كانت ستُتيح له خوض ثلاث مباريات في دور المجموعات، إضافة إلى لقاء نيجيريا الودي مع المنتخب الأول، مما كان سيمنحه فرص احتكاك قوية بعد ابتعاده عن المشاركة لفترة طويلة.

وأضاف أن المنتخب كان يحتاج إلى خطة واضحة قبل انطلاق البطولة العربية، مشيرًا إلى أن عدم وجود أهداف محددة أدى لإهدار فرصة فنية مهمة كانت ستفيد المنتخب الأول في مشواره القاري.

تفاصيل مباراة منتخب مصر والكويت 

وتعادل منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام منتخب الكويت (1 – 1) في المواجهة التي أقيمت على ملعب لوسيل في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة وأدارها الحكم النرويجي إسبن إسكوس.

مدافع نادي الكويت فهد الهاجري وضع المنتخب الكويتي في المقدمة عند الدقيقة 64 بضربة رأس من العرضية التي أرسلها محمد دحام العنزي من ركلة ركنية ’ وتمكن البديل محمد مجدي "أفشه" من إدراك التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 88 من ركلة الجزاء التي حصل عليها مروان حمدي بعد أن تعرض للإعاقة من الحارس سعود الحوشان في الدقيقة 83 ونال على إثرها البطاقة الصفراء الثانية وغادر الملعب لمصلحة زميله سليمان عبد الغفور الذي شارك بدلاً من المهاجم يوسف ناصر.

سيطر منتخب مصر على مجريات الشوط الأول وأضاع أكثر من فرصة أهمها ركلة الجزاء التي حصل عليها إسلام عيسى بعد أن تعرض للدفع من عبد الوهاب العوضي لاعب منتخب الكويت وسددها القائد عمرو السولية خارج المرمى عند الدقيقة 38 ثم تسديدة محمد النني في الدقيقة 45 التي تصدى لها الحارس سعود الحوشان بصعوبة.

في الشوط الثاني بدأ منتخب مصر بنشاط هجومي أيضاً وسدد يحيى زكريا كرة أبعدها الحارس لركنية ’ ثم تمريرة من محمد شريف لإسلام عيسى سدد في الشباك الخارجية في الدقيقة 50 ’ وتسديدة من شريف مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 59 ’ قبل أن يتقدم "الأزرق" على عكس سير اللعب ’ وبعد أن أجرى حلمي طولان أو تغييرين عندما دفع بالثنائي محمد مجدي "أفشه" ومروان حمدي بدلاً من محمد النني ومحمد شريف.

 في المقابل كاد محمد دحام العنزي ينهي اللقاء لصالح فريق المدرب البرتغالي هيليو سوزا في الدقيقة 81 عندما تلقى تمريرة من زميله عيد الرشيدي من هجمة مرتدة لكن تألق محمد بسام حال دون تسجيل الهدف الثاني.

بهذا التعادل حصل كل منتخب على نقطة في انتظار اللقاء الثاني في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بين الإمارات والأردن غداً الأربعاء على ملعب البيت.

بالصور

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

