جدول مباريات منتخب مصر في كأس العالم للأولمبياد الخاص لكرة السلة

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم للاولمبياد الخاص لكرة السلة الموحدة 3×3– سان خوان 2025، جدول مباريات المنتخب المصري للسيدات، والذي يستعد لبدء مشواره الدولي وسط منافسة قوية تضم عدداً من أبرز الفرق المشاركة.

ويخوض المنتخب المصري منافسات المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات بورتوريكو (البلد المستضيف) وأنجولا وجاميكا، حيث جاءت مواعيد المباريات على النحو التالي يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 يلعب المنتخب المصري ضد منتخب جاميكا في تمام 12:00 ظهراً وفي المساء يلعب المنتخب المصري ضد منتخب بورتوريكو في تمام 07:00 مساءً ، ويوم السبت 6 ديسمبر 2025 يلعب المنتخب المصري ضد منتخب أنجولا في تمام 11:40 صباحاً.

ويشارك المنتخب المصري بمنتخب موحد يضم اللاعبات من الأولمبياد الخاص المصري إلى جانب اللاعبات الشريكات، في نموذج عالمي يعكس قوة برنامج الدمج الرياضي الذي يميز رياضة الأولمبياد الخاص.

وأكد المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري، أن الفريق يدخل منافسات كأس العالم بثقة كبيرة بعد فترة إعداد قوية خاضتها اللاعبات تحت قيادة الكابتن أميرة فرج، مشيرًا إلى أن المشاركة في هذا الحدث العالمي تمثل فرصة مهمة لإظهار قدرات اللاعبات وإبراز قيمة الدمج على أرض الواقع.

كما أوضح، أن الجهاز الفني والإداري يعمل على متابعة كل التفاصيل الخاصة بالإقامة والتنقلات وبرنامج الفريق لضمان توفير أفضل الظروف للاعبات طوال فترة الكأس العالمي.

وتقام المباريات على ساحة DISTRITO T-Mobile إحدى أبرز الوجهات الرياضية والترفيهية في بورتوريكو، والتي تستضيف مجموعة من الفعاليات العالمية الكبرى.

‎وتضم البعثة المصرية كلا من المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري، والدكتور باسم تهامي رئيسًا للبعثة، والكابتن أميرة فرج مدربة الفريق، إضافة إلى اللاعبات روان علي، ماريان فانوس، ميادة عبد الرحمن، والشريكات فريدة الشنواني وفريدة مسعد.

يذكر أن الفريق خاض معسكرًا مغلقًا بالقاهرة قبل السفر، إضافة إلى فترة إعداد داخل الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في إطار خطة تجهيز متكاملة تهدف للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية البدنية والفنية.