قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: الدولة بصدد تحديث وثيقة الملكية.. وإجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي
مصادر تكشف مصير العشرات من مقاومي حماس بعد خروجهم من الأنفاق
القبض على المتهم بابتزاز وتهديد أميرة الذهب بمقاطع فيديو خادشة
جولة الإعادة بانتخابات النواب.. 5 مشاهد تلخص سير عملية التصويت
البيان الختامي لقمة الخليج: نرحب بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام
النيابة تستمع لأقوال رئيس اتحاد السباحة ومنظمي بطولة الجمهورية في وفاة لاعب الزهور
مكتب نتنياهو: نستعد لتسلم جثة محتجز عثر عليها شمال قطاع غزة
وصل 110.. زيادة الطعون على نتيجة المرحلة الثانية بانتخابات النواب أمام الإدارية العليا
النيابة تنتهي من سماع لأقوال والد السباح يوسف محمد لاعب نادي الزهور
فيديو ترامب النائم في اجتماع حكومي يثير الجدل
التضامن: 1.2 مليون شخص يستفيدون من برنامج كرامة بقيمة 11 مليار جنيه سنويا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خاص .. تحرك سريع من محمد شريف بعد المشادة مع حلمى طولان

محمد شريف
محمد شريف

حرص محمد شريف مهاجم منتخب مصر، المشارك فى بطولة كأس العرب، المقامة حاليا فى قطر ، على الاعتذار لمدربه حلمى طولان المدير الفنى للمنتخب، بعد المشادة التى حدثت بينهما خلال مباراة الكويت .

وشهدت مباراة منتخب مصر والكويت التى انتهت بالتعادل مشادة كلامية فى الدقيقة 62 لحظة استبدال محمد شريف واعترض على الكابتن حلمى طولان أثناء خروجه من ملعب المباراة .

وتقدم شريف بعد وصول لاعبى المنتخب الى فندق الاقامة اعتذار الى الكابتن حلمى طولان الذى تقبل اعتذار اللاعب وطالبه بالالتزام فى الفترة المقبلة .

تفاصيل مباراة منتخب مصر والكويت 

وتعادل منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام منتخب الكويت (1 – 1) في المواجهة التي أقيمت على ملعب لوسيل في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة وأدارها الحكم النرويجي إسبن إسكوس.

مدافع نادي الكويت فهد الهاجري وضع المنتخب الكويتي في المقدمة عند الدقيقة 64 بضربة رأس من العرضية التي أرسلها محمد دحام العنزي من ركلة ركنية ’ وتمكن البديل محمد مجدي "أفشه" من إدراك التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 88 من ركلة الجزاء التي حصل عليها مروان حمدي بعد أن تعرض للإعاقة من الحارس سعود الحوشان في الدقيقة 83 ونال على إثرها البطاقة الصفراء الثانية وغادر الملعب لمصلحة زميله سليمان عبد الغفور الذي شارك بدلاً من المهاجم يوسف ناصر.

سيطر منتخب مصر على مجريات الشوط الأول وأضاع أكثر من فرصة أهمها ركلة الجزاء التي حصل عليها إسلام عيسى بعد أن تعرض للدفع من عبد الوهاب العوضي لاعب منتخب الكويت وسددها القائد عمرو السولية خارج المرمى عند الدقيقة 38 ثم تسديدة محمد النني في الدقيقة 45 التي تصدى لها الحارس سعود الحوشان بصعوبة.

في الشوط الثاني بدأ منتخب مصر بنشاط هجومي أيضاً وسدد يحيى زكريا كرة أبعدها الحارس لركنية ’ ثم تمريرة من محمد شريف لإسلام عيسى سدد في الشباك الخارجية في الدقيقة 50 ’ وتسديدة من شريف مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 59 ’ قبل أن يتقدم "الأزرق" على عكس سير اللعب ’ وبعد أن أجرى حلمي طولان أو تغييرين عندما دفع بالثنائي محمد مجدي "أفشه" ومروان حمدي بدلاً من محمد النني ومحمد شريف.

 في المقابل كاد محمد دحام العنزي ينهي اللقاء لصالح فريق المدرب البرتغالي هيليو سوزا في الدقيقة 81 عندما تلقى تمريرة من زميله عيد الرشيدي من هجمة مرتدة لكن تألق محمد بسام حال دون تسجيل الهدف الثاني.

بهذا التعادل حصل كل منتخب على نقطة في انتظار اللقاء الثاني في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بين الإمارات والأردن اليوم الأربعاء على ملعب البيت.

محمد شريف منتخب مصر بطولة كأس العرب كأس العرب حلمى طولان مباراة الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد

ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة

كولر

إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك

السد الاثيوبي

لم يُولّد كهرباء .. الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي | فيديوجراف

ايديكس

إنتاج محلي 100%.. التمساح المصرية تلفت أنظار العالم وتتألق في «أيديكس2025»|هذه مميزاتها

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

سيد عبد الحفيظ

اجتماع حاسم في المغرب .. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الرجاء المغربي

ترشيحاتنا

الاسماعيلي

الإسماعيلي يبدأ تدريبات اليوم استعداداً لمواجهة الجونة

محمد شريف

خاص .. تحرك سريع من محمد شريف بعد المشادة مع حلمى طولان

يوسف محمد

شوبير عن وفاة سباح نادي الزهور: قلبي بيوجعني وماحدث لا يمكن تبريره

بالصور

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ طريقة المطاعم العالمية.. المكونات بالخطوات

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد