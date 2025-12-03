خاص .. تحرك سريع من محمد شريف بعد المشادة مع حلمى طولان

حرص محمد شريف مهاجم منتخب مصر، المشارك فى بطولة كأس العرب، المقامة حاليا فى قطر ، على الاعتذار لمدربه حلمى طولان المدير الفنى للمنتخب، بعد المشادة التى حدثت بينهما خلال مباراة الكويت .

وشهدت مباراة منتخب مصر والكويت التى انتهت بالتعادل مشادة كلامية فى الدقيقة 62 لحظة استبدال محمد شريف واعترض على الكابتن حلمى طولان أثناء خروجه من ملعب المباراة .

وتقدم شريف بعد وصول لاعبى المنتخب الى فندق الاقامة اعتذار الى الكابتن حلمى طولان الذى تقبل اعتذار اللاعب وطالبه بالالتزام فى الفترة المقبلة .

تفاصيل مباراة منتخب مصر والكويت

وتعادل منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام منتخب الكويت (1 – 1) في المواجهة التي أقيمت على ملعب لوسيل في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة وأدارها الحكم النرويجي إسبن إسكوس.

مدافع نادي الكويت فهد الهاجري وضع المنتخب الكويتي في المقدمة عند الدقيقة 64 بضربة رأس من العرضية التي أرسلها محمد دحام العنزي من ركلة ركنية ’ وتمكن البديل محمد مجدي "أفشه" من إدراك التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 88 من ركلة الجزاء التي حصل عليها مروان حمدي بعد أن تعرض للإعاقة من الحارس سعود الحوشان في الدقيقة 83 ونال على إثرها البطاقة الصفراء الثانية وغادر الملعب لمصلحة زميله سليمان عبد الغفور الذي شارك بدلاً من المهاجم يوسف ناصر.

سيطر منتخب مصر على مجريات الشوط الأول وأضاع أكثر من فرصة أهمها ركلة الجزاء التي حصل عليها إسلام عيسى بعد أن تعرض للدفع من عبد الوهاب العوضي لاعب منتخب الكويت وسددها القائد عمرو السولية خارج المرمى عند الدقيقة 38 ثم تسديدة محمد النني في الدقيقة 45 التي تصدى لها الحارس سعود الحوشان بصعوبة.

في الشوط الثاني بدأ منتخب مصر بنشاط هجومي أيضاً وسدد يحيى زكريا كرة أبعدها الحارس لركنية ’ ثم تمريرة من محمد شريف لإسلام عيسى سدد في الشباك الخارجية في الدقيقة 50 ’ وتسديدة من شريف مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 59 ’ قبل أن يتقدم "الأزرق" على عكس سير اللعب ’ وبعد أن أجرى حلمي طولان أو تغييرين عندما دفع بالثنائي محمد مجدي "أفشه" ومروان حمدي بدلاً من محمد النني ومحمد شريف.

في المقابل كاد محمد دحام العنزي ينهي اللقاء لصالح فريق المدرب البرتغالي هيليو سوزا في الدقيقة 81 عندما تلقى تمريرة من زميله عيد الرشيدي من هجمة مرتدة لكن تألق محمد بسام حال دون تسجيل الهدف الثاني.

بهذا التعادل حصل كل منتخب على نقطة في انتظار اللقاء الثاني في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بين الإمارات والأردن اليوم الأربعاء على ملعب البيت.