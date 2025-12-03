لقطات من تدريبات منتخب مصر استعدادًا لمواجهة الإمارات في كأس العرب.. شاهد

شارك الإعلامي أحمد حسن لقطات من تدريبات منتخب مصر استعدادًا لمواجهة الإمارات في كأس العرب عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



يخوض منتخب مصر الثاني بداية مشواره في كأس العرب 2025 بمواجهة منتخب الكويت يوم 2 ديسمبر على ملعب لوسيل في تمام الساعة 4:30 مساءً.



وجاءت مواعيد مباريات مصر كالتالي:

يواجه منتخب مصر امام الكويت يوم 2 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 4:30 مساءً.

وفي الجولة الثانية يواجه منتخب مصر نظيره الإمارات يوم 6 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 8:30 مساءً.

وفي الجولة الثالثة يواجه منتخب مصر نظيره الأردن يوم 9 ديسمبر على ملعب البيت الساعة 4:30 مساءً.

قائمة منتخب مصر الثانى في كاس العرب



حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني – كريم العراقي - هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبيل - يحيى زكريا – كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – محمد مسعد – مصطفى سعد ميسي – ميدو جابر.