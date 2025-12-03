وزير الإنتاج الحربي: نمتلك قدرات صناعية متقدمة

أكد المهندس محمد صلاح، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن ما يتم تحقيقه داخل مؤسسات الإنتاج الحربي أصبح مصدر فخر كبير للعاملين بالقطاع ولجميع المصريين الذين يشاهدون حجم التطور الذي وصلت إليه الصناعة الوطنية، خاصة في المجالات العسكرية التي تعتمد على تصنيع حقيقي وليس الاستيراد.

وقال الوزير خلال حوار تلفزيوني ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، إن مصر أصبحت تمتلك قدرات صناعية متقدمة، موضحًا: "إحنا ما بنشتريش… اللي معاه فلوس يقدر يشتري، لكن قيمة الصناعة الحقيقية إنك تصنع بإيدك، وده اللي بنعمله في الإنتاج الحربي"، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من العاملين بالقطاع هم من خريجي القوات المسلحة، الذين يمتلكون خبرات راسخة في هذا المجال.

نظم حوكمة دقيقة

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تعمل وفق نظم حوكمة دقيقة تشمل كل مراحل الإنتاج، مع الالتزام بدراسات الجدوى الاقتصادية لكل منتج، سواء في المشروعات العسكرية أو المدنية.

تنفيذ مشروعات مدنية متنوعة

وأكد أن الوزارة توسعت خلال السنوات الماضية في تنفيذ مشروعات مدنية متنوعة، وحققت نجاحات ملموسة بما يعزز دورها كقوة صناعية داعمة للاقتصاد الوطني.