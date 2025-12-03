محافظ الجيزة يتفقد عملية إصلاح كسر خط مياه رئيسي بقطر 1000 مم بشارع ربيع الجيزي

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عمليات اصلاح كسر خط مياه قطر 1000 مم بشارع ربيع الجيزي أمام مستشفى أم المصريين، والتعامل مع الكسر لسرعة ضخ وعودة مياه الشرب بالمناطق المتأثرة.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن طبيعة الأعمال تتطلب قطع المياه عن عدد من المناطق لحين الانتهاء من الإصلاح وعودة الضخ لطبيعته، وتشمل: المنيب – ساقية مكي – العمرانية – الهرم – فيصل – وجزء من مدينة الجيزة.

واعتذرت محافظة الجيزة عن هذا العطل المفاجئ الخارج عن ارادة شركة مياه الشرب والصرف الصحى مؤكدة أنها تعمل على مدار الساعة للانتهاء السريع من الإصلاحات وإعادة الخدمة للمواطنين في أسرع وقت.

كما دفعت الشركة بسيارات شفط المياه والبدالات المحمولة وفرق الإصلاح الفنية إلى موقع الكسر لسرعة السيطرة على الموقف والبدء في إعادة ضخ المياه تدريجياً فور الانتهاء من الأعمال.

وتقوم الشركة بتوفير سيارات مياه شرب نظيفة بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع وفي حالة الحاجة إليها يرجى الاتصال على الخط الساخن 125.