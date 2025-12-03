قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكينج راجع.. محمد منير يُفاجئ جمهوره ببروفة خاصة تُشعل السوشيال ميديا
العربية للتصنيع ترحب بعقد الشراكات الجادة وتوقع بروتوكول للتعاون مع شركة أميستون المصرية
مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمشاركة «دارين سلّام»
نجاح مصري في معادلة السلاح.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج
تسليم جثمان إسرائيلي محتجز بغزة.. وفرق البحث تواجه صعوبات بسبب انقطاع الكهرباء| تفاصيل
رئيس الأركان الإسرائيلي: يجب أن نكون مستعدين على كل حدودنا لأي تهديد مُفاجئ
النائب العام يأمر بحظر النشر في وفاة قاضي الإسكندرية
مجلس القضاء الأعلى: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما نشر بوفاة قاضي الإسكندرية
الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخصين بتلقى أموال للإدلاء بصوتهم فى الإنتخابات بالإسكندرية
ما كفارة الرجوع في اليمين؟.. أمين الإفتاء يوضح 3 طرق جائزة
سيدات سلة الأهلي يواصل تدريباته على فترتين استعدادًا لبطولة إفريقيا
محافظات

الجيزة.. تعزيز جودة المرافق بحدائق الأهرام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا للوقوف علي سبل تعزيز جودة المرافق وتيسير الخدمات المقدمة لمواطني حدائق الأهرام ومناقشة المعوقات التي تواجه تقديم الخدمات الأساسية وإيجاد حلول عملية ودائمة بما يعكس رؤية المحافظة في تطوير المدينة لتصبح نموذجًا حضاريًا .

حضر اللقاء نائبًا عن رئيس الاتحاد التعاوني الإسكانى  المهندسة رجاء فؤاد نائب رئيس الاتحاد والمهندس محمد فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة تاون جاس، والمهندس طارق عبد الشافي، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الجيزة لتوزيع الكهرباء، والمهندس تامر الشحات، رئيس جمعية تعمير صحراء الأهرام، والمهندس يسرى كامل، رئيس قطاع المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية اللقاء كمنصة للتعاون بين كافة الجهات المعنية لعرض المعوقات والعمل على تجاوز الإجراءات الروتينية والخروج بحلول دائمة تُسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة المدينة إلى المسار المخطط لها كواحدة من المدن الحضارية المستدامة.

كما تابع المحافظ مع الحضور الخطوات المتبعة لتنفيذ اعمال إنشاء مجمع الخدمات الشرطية بمدينة حدائق الأهرام لإمكانية فصل المدينة عن حي الهرم وإنشاء حي مستقل في إطار جهود المحافظة لإنهاء كافة المشكلات التي عانى منها سكان المدينة .

وخلال الاجتماع تم مناقشة خطة تعزيز مرفق الغاز الطبيعي من خلال زيادة الضغوط لتلبية احتياجات المواطنين والتوسعات في المدينة وضمان جودة وصول الغاز الطبيعي بصورة منتظمة قبل شهر رمضان القادم، بالإضافة إلى استعراض موقف تسوية المديونيات والمشكلات العالقة منذ عام 2012، حيث تم وضع جدول زمني لسداد تلك المديونيات.

وفيما يتعلق بمرفق الكهرباء أكد محافظ الجيزة علي ضرورة نقل المقر الخاص بشركة الكهرباء والمخصص لخدمة سكان المدينة إلى داخل حدائق الأهرام لتسهيل إنجاز معاملات المواطنين وتسريع تقديم الخدمات.

كما شدد المحافظ خلال اللقاء علي ضرورة تنفيذ أعمال صيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي من قبل شركة المياه مع تخصيص مقر للشركة داخل المدينة لضمان سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ والإصلاحات اللازمة .

وأكد المحافظ أن حل مشكلات المرافق الأساسية داخل المدينة يُعد ركيزة أساسية للإسراع في تنفيذ مشروعات الرصف وتطوير الطرق بحدائق الأهرام، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على إعداد منظومة طرق داخلية تواكب الطابع العمراني للمدينة وتلبّي احتياجات الحركة المرورية الحالية والمستقبلية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للسكان .

واتفق الحضور على عقد اجتماع تنسيقي بمقر الاتحاد التعاوني الإسكانى بمدينة 6 أكتوبر، بحضور مسئولي المحافظة للاتفاق على آليات تنفيذ مخرجات اجتماع المحافظ على أرض الواقع.

حضر الاجتماع محمد مرعى، السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، والأستاذ أيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة، وطه عبد الصادق، رئيس حي الهرم.

محافظ الجيزة اخبار الجيزة حدائق الأهرام

