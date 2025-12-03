قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إحالة سائق مدرسة خاصة للجنايات بتهمة هتك عرض طالبة قاصر.. خاص
الكينج راجع.. محمد منير يُفاجئ جمهوره ببروفة خاصة تُشعل السوشيال ميديا |شاهد
طارق فهمي: تل أبيب حاولت اختبار الموقف المصري بالرد المباشر.. وارتباك واسع يضرب الداخل الإسرائيلي
أول تحرك برلماني في واقعة وفاة يوسف سباح نادي الزهور
العربية للتصنيع ترحب بعقد الشراكات الجادة وتوقع بروتوكول للتعاون مع شركة أميستون المصرية
مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمشاركة «دارين سلّام»
نجاح مصري في معادلة السلاح.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج
تسليم جثمان إسرائيلي محتجز بغزة.. وفرق البحث تواجه صعوبات بسبب انقطاع الكهرباء| تفاصيل
رئيس الأركان الإسرائيلي: يجب أن نكون مستعدين على كل حدودنا لأي تهديد مُفاجئ
النائب العام يأمر بحظر النشر في وفاة قاضي الإسكندرية
مجلس القضاء الأعلى: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما نشر بوفاة قاضي الإسكندرية
برلمان

أول تحرك برلماني في واقعة وفاة يوسف سباح نادي الزهور

حسن رضوان

تقدمت النائبة سحر البزار، وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل الي الحكومة، على خلفية وفاة السباح الطفل يوسف خلال إحدى البطولات الرياضية الأخيرة، مؤكدة أن الواقعة تمثل صدمة للرأي العام وتكشف عن خلل جسيم في منظومة الأمان داخل المنشآت الرياضية.

وأكدت البزار في بيان صحفي لها أن ما حدث لا يمكن اعتباره حادثًا عارضًا، بل يعكس تقصيرًا واضحًا في تطبيق معايير السلامة، مطالبة بفتح تحقيق فوري وموسع وشفاف، وإعلان نتائجه للرأي العام دون مواربة.

وأوضحت أن الشهادات المتداولة من أسرة الطفل والمشاركين في البطولة كشفت عن غياب الرقابة اللحظية داخل المسبح، حيث سقط الطفل في المياه وبقي دقائق كاملة دون أن يلاحظه أي مسؤول، في مخالفة صريحة لمعايير الاتحاد الدولي للسباحة التي تلزم بتواجد مراقبين متخصصين وثابتين على جانبي المسبح.

كما أشارت إلى عدم وضوح عدد أفراد الإنقاذ المكلفين بالبطولة، أو مواقع تمركزهم ومستوى تدريبهم، مؤكدة أن هذا الغموض غير المقبول يشير إلى خلل تنظيمي جسيم، خاصة في بطولة مخصصة للأطفال.

وأضافت أن الجاهزية الإسعافية داخل موقع البطولة كانت دون المستوى المطلوب، سواء من حيث توافر أجهزة الإنعاش السريع أو حقائب الإسعافات الأولية أو سرعة التعامل مع حالات الغرق، وهو ما أطاح بدقائق ثمينة كانت كفيلة بإنقاذ حياة الطفل.

ولفتت وكيل لجنة الشؤون الخارجية إلى أن غياب أنظمة المتابعة الحديثة، وعلى رأسها الكاميرات المائية، يمثل تقصيرًا فادحًا، مشددة على أن الاتحادات الرياضية المحترفة تعتمد هذه الأنظمة لرصد أي توقف مفاجئ للحركة خلال ثوانٍ، حمايةً للاعبين، لا سيما الأطفال.

وطالبت البزار بإعلان المسؤولين عن الواقعة أياً كانت مواقعهم، ومراجعة شاملة لملف تأمين البطولات الرياضية، وسحب أي تراخيص من منشآت لا تلتزم بمعايير السلامة، مؤكدة أن دماء الأطفال ليست مجالاً للتجربة أو الإهمال، وأن الدولة مسؤولة عن حماية أبنائها داخل كل منشأة رياضية.

سحر البزار وفاة السباح الطفل يوسف منشأة رياضية

