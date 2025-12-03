حفل زفاف جماعي لـ 54 شابا فلسطينيا بـ خان يونس.. صور

نظمت أبوظبي حفل زفاف جماعي لـ54 شابا فلسطينيا، بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وذلك ضمن احتفالات دولة الإمارات بالذكرى الـ 54 ليوم الاتحاد الإماراتي.

وضم الحفل 54 عريسا وعروسا نظمتها الإمارات ضمن عملية "الفارس الشهم 3" بين أنقاض المباني المدمرة في مدينة حمد السكنية غربي خان يونس جنوبي غزة، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

اختيار العرسان بالقرعة

وذكرت منصة "عملية الفارس الشهم 3" الإلكترونية، أن اختيار العرسان جاء بعد قرعة شملت نحو 2651 طلبا، موزعين من مختلف مناطق قطاع غزة.

ونصبت منصة الزفاف بين الركام، وحملت عنوان "ثوب الفرح"، تعبيرا عن إرادة الحياة وصنع الفرحة برغم القتل والتدمير بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية.

وحفت الأعلام الفلسطينية والورود ساحة الحفل، بينما أطلقت الأغاني والأهازيج والزغاريد، وجاب موكب الأزواج المكان، وسط حشد من الأهالي وشخصيات مجتمعية.

"الفارس الشهم 3"، حملة إنسانية أطلقت في 5 نوفمبر 2023 بتوجيه من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، بهدف إيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى المناطق الأكثر تضررا في غزة جراء الإبادة الإسرائيلية.