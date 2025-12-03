محافظ بورسعيد ينعى السباح الطفل يوسف محمد لاعب نادي الزهور

نعى اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، ببالغ الحزن والأسى، السباح الطفل يوسف محمد ابن بورسعيد و لاعب نادي الزهور، والذي وافته المنية خلال مشاركته في فعاليات بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 سنة.

محافظ بورسعيد ينعي وفاة السباح الطفل " يوسف محمد" ابن بورسعيد و لاعب نادي الزهور

وأعرب محافظ بورسعيد عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الطفل الراحل، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد ابنهم برحمته الواسعة.

وأكد محافظ بورسعيد تقديم كامل الدعم لأسرة الطفل في مصابهم الأليم، وكل ما يلزم في إطار الإجراءات القانونية والإنسانية.